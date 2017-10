Orbán Passauban sorosozott

Orbán Viktor szerint a liberális civil szervezetek, Soros György utasítására megtámadták a magyar határőröket, és segítettek az illegális embercsempészetben - erről Passauban beszélt a miniszterelnök egy fórumon. Orbán szerint az EU feladata az, hogy megfékezze a migrációt - nem pedig az, hogy elősegítse. Magyarország, Orbán értelmezése szerint Németország határait is védi azzal, hogy nem engedi tovább a migránsokat.

A miniszterelnök azt is mondta, hogy az az 1200 ember, akiket Magyarországnak a kvótarendszer alapján be kellene fogadnia, trójai falóként működik - ha őket befogadná az ország, másokat is be kellene.