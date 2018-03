Orbán ördögként festi le az uniót, de a lopott EU-s pénz jól jön a családnak

Orbán Viktor a nyilvánosság előtt ördögként festi le az EU-t, de a színfalak mögött a családja és a politikai alattvalói is a szisztematikusan lopott EU-pénzekből építik a birodalmukat. Az osztrák Kronenzeitung cikke felidézi a felcsúti gázszerelő csodás meggazdagodását, és Magyar Bálintot idézik, aki szerint a Fidesz mostanra egy polipszerű szervezet lett. Orbán az összeesküvés-elméleteivel tereli el a választók figyelmét, és megpróbálja a fehér keresztény Európa védelmezőjeként feltüntetni magát, miközben az európai értékeket lábbal tipró maffiaállamot épít.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Horthy Miklós puha diktatúráját másolja Orbán Viktor, és méginkább diktatorikussá válik, ha nyer áprilisban – írja Charles Gáti a The Washington Post elemzésében. A cikk szerint a rendszer alapja a két világháború között és most is a képzelt ellenség elleni harc. Akkor a zsidók, most a migránsok és a civilek az ellenség. Orbán Viktor a nemzeti ünnepen fenyegetőzött bosszúval, ami utalhat arra, hogy a bíróságok és a sajtó függetlenségét még keményebben fogja támadni. De ahogy a II. világháború után, úgy most is komoly vereség lehet a magyar büszkeségre építő eszmék vége, az Egyesült Államok és az EU is több módon tud gazdasági nyomást gyakorolni egy diktatúrává alakuló rendszerre.

Miszter szélsőjobboldal – ezzel a címmel közöl riportot Orbán Viktor migránsellenes politikájáról és családjának meggazdagodásáról a Newsweek a jövő héten. Az amerikai hetilap szerint a szélsőjobboldali pártok Európa-szerte példaképüknek tekintik a magyar miniszterelnököt, mert megmutatta nekik, hogyan lehet választásokat nyerni. Hozzáteszik, hogy a magyar kormány külföldi szövetségesének Vlagyimir Putyin orosz elnök mellett Hszi Csin-ping kínai államfő számít, aki nemrég élete végéig meghosszabbította a hatalmát.