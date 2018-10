Orbán megállapodást kötne, Tarlós újraindul

Mielőbb stratégiai megállapodást kötne Törökország és az Európai Unió között Orbán Viktor. A magyar kormányfő erről a török elnök fogadásán beszélt. Negyedszer is Tarlós Istvánt jelöli a főpolgármesteri posztra a Fidesz. Az ellenzéki oldalon már a bejelentés napján elindult a kaszting. A Jobbikban is befolyást szerzett a spekuláns - állítja a frakcióból kizárt Volner János. A párt szerint viszont a volt alelnök megérkezett a NER-be. A héten történt legfontosabb politikai események Napról napra című műsorunk jóvoltából.

A magyar és a török katonai együttműködés, valamint a közös kereskedelmi program részleteiről tárgyalt Orbán Viktor és Recep Tayip Erdogan. A magyar miniszterelnök kiemelte: a stabil török kormányzat a feltétele annak, hogy a migráció szárazföldi útvonalán Magyarországot ne fenyegesse veszély.

Negyedszerre is

Újra indul a főpolgármesteri tisztségért Tarlós István. A jelenlegi városvezetőt a miniszterelnök kérte fel a folytatásra. Tarlósnak megkötései is voltak: kérésére létrehozzák a budapesti fejlesztési tanácsot, amelyet a miniszterelnök és a főpolgármester közösen vezet majd. A főpolgármester bejelentése után megindult a helyezkedés az ellenzéki oldalon.

Leépítés és mukaerőhiány egyszerre a közigazgatásban. Elhamarkodottnak tartják a szakszervezetek a közszféra leépítését és a sajtóban megjelent tervet, mely szerint tanfolyamokon képeznék át a kirúgott közszolgákat. A kancelláriaminiszter viszont béremelésről beszélt a szakemberek megtartására.

Reformáció

A teljes magyar felsőoktatást megreformálná és több intézményt is a Corvinus mintájára szervezne ki alapítványokba a kormány. Palkovics László innovációs miniszter erről Pécsett, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciáján beszélt. A Corvinus 2019 júliusától egy állami alapítvány fenntartásába kerül és sajtóhírek szerint a jövőben a fizetős hallgatókra alapoz majd.

Vállalja az LMP női társelnöki tisztségét Demeter Márta - értesült az Index. A portál szerint a politikus már jelezte párttársainak döntését, hamarosan benyújtja pályázatát is. A poszt azután üresedett meg, hogy Szél Bernadett kilépett az LMP-ből és az összes tisztségéről lemondott. Alapszabályuk szerint egy férfi és egy női társelnöke is kell legyen az ökopártnak. A másik társelnök május óta Keresztes László Lóránt.

Nem veszik napirendre

Feloszlatná a képviselő-testületet a hódmezővásárhelyi polgármester, hogy új választást írjanak ki. Márki-Zay Péter Facebook bejegyzésében úgy fogalmaz, hogy Lázár János győzött, a helyiek pedig vesztettek. Szerinte ugyanis a térség országgyűlési képviselője a felelős azért, hogy nem tudják működtetni a várost. Példaként a vásárhelyi gyerekek elmaradt ünnepi eseményeit, valamint a strand és a sportklub hanyatlását említi. A testületben többségben lévő Fidesz jelezte, hogy nem veszik napirendre a közgyűlés feloszlatására tett javaslatot. A kormánypárt helyi elnöke és frakcióvezetője azzal indokolta a döntést, hogy nem kampányolni, hanem dolgozni szeretnének a következő egy évben.

12 nap alatt 40 ezer aláírás gyűlt össze Hadházy Ákos kezdeményezésére, melynek célja, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. Ezt a politikus jelentette be Pécsett. Hadházy szerint a megcélzott egymillió aláírás nagy része karácsonyig összejöhet, de a szignók gyűjtését egészen jövő májusig, az Európa Parlamenti választásokig folytatni fogják.

Raport

Ismét berendelték a külügyminisztériumba Ukrajna budapesti nagykövetét. A diplomatától arra várt választ a magyar külügy, hogy miért kezdtek katonai és belbiztonsági egységeket telepíteni Kárpátaljára. Magyar Levente emellett azt is szóvá tette, hogy egy ukrán szélsőséges honlapon már 300 kárpátaljai magyar adatait tették közzé, az ukrán Parlament honlapján pedig szerepel egy kezdeményezés, amely alapján keresik a magyar állampolgárokat, hogy kitoloncolják őket.

Megalakult a Fidesz-KDNP frakció népesedés és családügyi kabinetje. A tizenegy fős testület alakuló ülésén kimondta, hogy az ország jövőjét a gyermekekben és a családok támogatásában látják, és azért dolgoznak majd, hogy a családalapítást és a gyermeknevelést segítsék. Az új kabinet szerint a fontosabb döntésekben, így például a Magyar falvak programban is figyelembe kell venni a családügyi szempontokat.

Sürgős problémák

Először ülésezett a Fidesz bevándorlásellenes kabinetje is. Németh Szilárd elmondta, hogy abban egyetértettek a tagok, hogy Európa egyik legsürgetőbb problémája a népességfogyás. Erre a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára szerint két megoldás van: egyik a bevándorlók betelepítése, ezt akarja Brüsszel. A másik út, amit a magyar kormány tesz: a népességfogyást a családoknak nyújtott kedvezményekkel oldja meg.

Jelentősen emelkedik a gyermekek után járó ápolási díj összege 2019-től - jelentette be a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Novák Katalin elmondta: az ápolásra szoruló gyermekek után járó díj összege egységesen 100 ezer forintra nő havonta. Az emelés folytatódik a következő években is. A cél az, hogy 2022-re - 3 lépésben - az ápolási díj mértéke elérje a minimálbér összegét. Ott is emelik a díjakat, ahol nem gyermeket, hanem felnőttkorú hozzátartozót kell ápolni, első lépésben 15%-kal nő az összeg.

Áttekinthető működés

Mindenki azt szeretné, hogy a magyar egészségügy átalakuljon – erről Kásler Miklós beszélt egy budapesti konferencián. A humán tárca vezetője szerint a jövőben nagyobb hangsúlyt kapna a betegségmegelőzés. A miniszter hozzátette, hogy a magán- és az állami ellátórendszernek egymástól elválasztva, áttekinthetően kell működnie, valamint tisztázni kell az alap- és a sürgősségi ellátás kapcsolatát is.

Soros György behálózta a Jobbikot is. A frakcióból kizárt Volner János azt állítja, hogy a pártvezetés szövetkezik a spekuláns szervezeteivel és a baloldallal. A feloszlatott szekszárdi pártszervezet vezetője pedig arról beszélt, hogy nylonzacskóban küldhette a pénzt Simicska Lajos a Jobbik pártigazgatójának, amelyet azután a párttagok fizettek be támogatásként a postán.