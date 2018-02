Csak a magyar választók előtt tagadta le Orbán Viktor, hogy a tao közpénz

MÁR EGY BRÜSSZELI MEGÁLLAPODÁS SZERINT IS HAZUDOTT ORBÁN, AMIKOR 2014-BEN AZT ÁLLÍTOTTA, HOGY A TAO NEM KÖZPÉNZ - NÉPSZAVA. ORBÁN 2011-BEN MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT BRÜSSZELLEL A SPORTTÁMOGATÁSRÓL, MELYBEN RÖGZÍTETTÉK, HOGY ÁLLAMI TÁMOGATÁSRÓL VAN SZÓ. KÖZEL EGYMILLIÁRD FT-OT KÖLTÖTT A KORMÁNY TIBORCZ LÁMPABIZNISZÉRE, HOGY KIFIZESSE AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÖNRÉSZÉT - 24.HU. DK: LÁZÁR JÁNOS MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETÕ MINISZTERNEK IS BÍRÓSÁG ELÕTT KELL FELELNIE AZ ELIOS-ÜGY MIATT. KÉTNAPOS ÜLÉSSEL MEGKEZDTE TAVASZI ÜLÉSSZAKÁT A PARLAMENT, ORBÁN NEM JELENT MEG AZ ÜLÉSEN, MERT BULGÁRIÁBA UTAZOTT. ISMÉT ÖSSZEHÍVJA A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGOT JÖVÕ SZERDÁRA AZ MSZP-S MOLNÁR ZSOLT. A TESTÜLET ELNÖKE OLYAN TÉMÁKRÓL TÁRGYALNA, AMELYEK "KIMARADTAK ORBÁN ÉVÉRTÉKELÕJÉBÕL". TÁMOGATJÁK AZ ELLENZÉKI PÁRTOK KÖVÉR LÁSZLÓ JAVASLATÁT, HOGY NYILVÁNÍTSÁK JANUÁR 13-ÁT A VALLÁSSZABADSÁG NAPJÁVÁ. MA REGGEL 8 ÓRÁTÓL VEHETIK ÁT A JELÖLTEK ÉS JELÖLÕ SZERVEZETEK A VÁLASZTÁSI IRODÁKTÓL AZ AJÁNLÓÍVEKET. A FIDESZ IS MEGSZAVAZTA, HOGY GÖNCZ ÁRPÁD VOLT KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKRÕL METRÓMEGÁLLÓT NEVEZZENEK EL. MEGHIBÁSODÁS MIATT VISSZAFOGTÁK A TERMELÉST A PAKSI ATOMERÕMÛ 4. BLOKKJÁBAN. JÁTSZÓTÉR MELLÉ KÜLDIK DOHÁNYOZNI A BETEGEKET A NYÍREGYHÁZI KÓRHÁZBAN HVG.HU. MA ÉJFÉLKOR JÁR LE A KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI ELJÁRÁS HATÁRIDEJE. LOPOTT FOTÓVAL KAMPÁNYOL EGY FACEBOOK-CSOPORT A HATÁRON TÚLI MAGYAROK SZAVAZATI JOGA ELLEN. AZ EGYÜTT TILTAKOZÁSÁT FEJEZTE KI „A HATÁRON TÚLIAKKAL SZEMBENI HAZUG GYÛLÖLETKELTÉS ELLEN”. IDÕKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁST TARTANAK VASÁRNAP A BÁCS-KISKUN MEGYEI KISKUNHALAS EGYIK VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN. ÚJ SZANKCIÓRENDSZER LÉPETT ÉLETBE A SZABÁLYTALAN VILLAMOSENERGIA-VÉTELEZÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ÚJ RENDELETTEL. 23 ORSZÁG, MINTEGY 250 NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI CIVIL SZERVEZETE TILTAKOZIK A STOP SOROS JAVASLATCSOMAG ELLEN KLUBRADIO.HU. HIÁBA TILTAKOZNAK SZÉKELYUDVARHELYEN, A MAGYAR ÁLLAMI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CÉGE TOVÁBB SZENNYEZI A TELEPÜLÉST MAGYAR NEMZET. 405 MILLIÁRD FORINTOT BIZTOSÍT AZ EURÓPAI UNIÓ A MAGYAR-ROMÁN HATÁRON LÉVÕ KÜRTÖST KONSTANCÁVAL ÖSSZEKÖTÕ VASÚTVONAL KORSZERÛSÍTÉSÉRE. RABOK LÁZADTAK FEL RIO DE JANEIRO EGYIK TÚLZSÚFOLT BÖRTÖNÉBEN, A REND HÉTFÕRE VIRRADÓRA SEM ÁLLT HELYRE. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN TÖRVÉNYJAVASLAT KÉSZÜL A FEGYVERVÁSÁRLÁS SZIGORÍTÁSÁRÓL - DONALD TRUMP ELNÖK TÁMOGATJA. HOROGKERESZTTEL ÉS TRÁGÁR ÜZENETEKKEL FIRKÁLTÁK ÖSSZE A LENGYEL KONZULÁTUS KAPUJÁT TEL-AVÍVBAN. A KREML MEGALAPOZATLANNAK TARTJA ROBERT MUELLER KÜLÖNLEGES ÜGYÉSZ JELENTÉSÉT AZ OROSZ BEAVATKOZÁS ÜGYÉBEN. RENDÕRT HÍVOTT A TÖRÖK DELEGÁCIÓ EGY TÖRÖK SZÁRMAZÁSÚ NÉMET POLITIKUSRA EGY MÜNCHENI BIZTONSÁGPOLITIKAI KONFERENCIÁN. OROSZ KÜLÜGYMINISZTER: PALESZTIN-IZRAELI CSÚCSTALÁLKOZÓNAK ADNA TERET MOSZKVA. HALÁLRA ÍTÉLTEK EGY TÖRÖK NÕT IRAKBAN, AKI CSATLAKOZOTT AZ ISZLÁM ÁLLAMHOZ. DULAKODÁS VOLT AZ ATOMKOFFER MIATT MÉG NOVEMBERBEN DONALD TRUMP KÍNAI LÁTOGATÁSA SORÁN. ÕRIZETBE VETTEK A FÜLÖP-SZIGETEKI FÕVÁROSBAN EGY EMBERT, AKI A GYANÚ SZERINT AZ ISZLÁM ÁLLAM DZSIHADISTA SZERVEZET PARANCSNOKA VOLT. BULDÓZEREKKEL TÜNTETI EL A ROHINGYA TÖMEGSÍROKAT A MIANMARI KORMÁNY 444. 30 CIVILT SZABADÍTOTTAK KI TÁLIB LÁZADÓK FOGSÁGÁBÓL AZ AFGÁN KÜLÖNLEGES ERÕK LAGMÁN TARTOMÁNYBAN. AUTÓBALESETET SZENVEDETT SIMONKA GYÖRGY, FIDESZES KÉPVIDELÕ CSONGRÁD BELTERÜLETÉN, KÖNNYEBBEN MEGSÉRÜLT. GÉPJÁRMÛ ÉS SZEMÉLYVONAT ÜTKÖZÖTT NAGYSIMONYBAN, EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL GYANÚSÍTJÁK EGY FÕVÁROSI GIMNÁZIUM IGAZGATÓHELYETTESÉT. KÖZEL EGYMILLIÁRD FT-OS ÁFACSALÁS MIATT JAVASOLNAK VÁDEMELÉST EGY REPCEOLAJJAL KERESKEDÕ CSOPORT TAGJAI ELLEN. HARMINCHAT HATÁRSÉRTÕT TARTÓZTATTAK FÖL PÉNTEKTÕL VASÁRNAPIG AZ ORSZÁG TERÜLETÉN A RENDÕRÖK. ÖSSZEÜTKÖZÖTT HÁROM SZEMÉLYAUTÓ A HAJDÚSZOBOSZLÓI DEBRECENI ÚTON, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.