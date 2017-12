Orbán hátizsákban viszi a konzultáció eredményét Brüsszelbe

A kormányfő szerint javítja a magyar kormány tárgyalási pozícióját az Unióban, hogy az embereket a konzultáció során megkérdezték a bevándorlásról és a migrációról.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„A helyzetünk sokat javult, mert itt vihetem a hátizsákban annak a kétmillió háromszázezer magyar embernek a véleményét, aki világossá tette, hogy nem kíván Soros tervet, és nem támogatja, hogy Brüsszel ilyen terveket hajtson végre. Mi vagyunk az egyetlen ország Európában, ahol megkérdezték, meg merték kérdezni, az embereket a migráció és a bevándorlás kérdéséről. 2 millió háromszázezer ember súlyt ad a magyar álláspontnak és javítja az esélyeinket a vitában. Küzdeni fogunk” – fogalmazott a miniszterelnök.

Azért hivatkozhatott 2,3 millió véleményre a miniszterelnök, mert bár még csak 1 millió konzultációs kérdőívet dolgoztak fel, ezek alapján arra tudnak következtetni, hogy mindenki elutasítja a bevándorlást elősegítő lépéseket. Erről a Fidesz frakció-szóvivője beszélt a Hír TV kérdésére. Az ellenzék továbbra is megkérdőjelezi, hogy annyian küldték vissza a nemzeti konzultációt, mint ahogy azt a kormány állítja.

„Ha most próbálok emlékezni, nem is tudom, bizonyos kérdésekre és létszámban talán több mint 1 millió kérdőív volt, amit feldolgoztak, tudjuk, hogy több mint 2,3 millió válasz érkezett. És ennek egy jelentős részének a feldolgozása után már látják azt a gyors eredményt, hogy gyakorlatilag majdnem mindenki elutasította a Soros-tervet és az ott felsorolt pontokat. Nyilván minden ilyen esetben, matematikai modellezés alapján is megjósolható és tudható, hogy ha a teljes feldolgozás is felkészül, ami meglesz hamarosan, akkor hasonló arányú eredmény jön” – mondta el Halász János.