Orbán: Ha bejönnek a migránsok, elmennek a befektetők

A Mol tiszaújvárosi üzemének átadóján a miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy csak olyan országban vannak fejlesztések és beruházások, ahol biztonság van. A kormányfő arról beszélt, hogy Magyarország nem lesz bevándorlóország, nem lesznek terrorcselekmények, ezért továbbra is jöhetnek a külföldi nagybefektetők.

