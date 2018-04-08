Orbán: Győztünk

A SZAVAZATOK 91,65 SZÁZALÉKOS FELDOLGOZÁSA UTÁN KÉTHARMADOS TÖBBSÉGET SZEREZHET A FIDESZ-KDNP A VASÁRNAPI ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSON.
A FIDESZ-KDNP 48,64, A JOBBIK 19,69, AZ MSZP-PÁRBESZÉD 12,24, AZ LMP 6,82, A DK 5,52 SZÁZALÉKKAL VÉGZETT A PÁRTLISTÁS SZAVAZÁSON.
ORBÁN VIKTOR: SORSDÖNTÕ GYÕZELMET ARATTUNK, MOST KELL SZERÉNYNEK LENNI, MERT MOST VAN MIRE.
VONA GÁBOR, A JOBBIK ELNÖKE JELEZTE: LEMOND A PÁRT ELNÖKI TISZTSÉGÉRÕL, AZ ELNÖKSÉG HÉTFÕN TERVEZI MEG A TOVÁBBI FELADATOKAT.
AZ MSZP ELNÖKSÉGE IS LEMONDOTT, KARÁCSONY GERGELY SZERINT "NINCS AZ A POFON, AMIBÕL NE AKARNA FELÁLLNI A BALOLDAL".
LEMONDOTT HADHÁZY ÁKOS, AZ LMP TÁRSELNÖKE IS, SZERINTE "EZT A VERSENYT NEM A KORMÁNY NYERTE, HANEM AZ ELLENZÉK VESZÍTETTE EL".
AZ EGYÜTT ELNÖKSÉGE IS BEJELENTETTE LEMONDÁSÁT, MINT MONDTÁK, AZ EREDMÉNYT CSALÓDOTTAN FOGADTÁK, DE VÁLLALJÁK A POLITIKAI FELELÕSSÉGET.
GYURCSÁNY FERENC: A FÉKEVESZTETT, KÉTHARMADOS FIDESSZEL A HATÁRTALAN AGRESSZIÓ ÉS AZ EMBERTELENSÉG POLITIKÁJA JÖHET.
MOMENTUM: FÁJ, AMI TÖRTÉNT, ÉS NEM TUDUNK GRATULÁLNI A FIDESZNEK, NEM TUDUNK GRATULÁLNI ORBÁN VIKTORNAK.
A VÁLASZTÁS KIEMELKEDÕEN MAGAS RÉSZVÉTEL MELLETT ZAJLOTT, FÉL HÉTIG A JOGOSULTAK 68,13 SZÁZALÉKA ADTA LE SZAVAZATÁT.
EGÉSZ NAP ÓRIÁSI SOROK KÍGYÓZTAK AZOKNÁL A SZAVAZÓKÖRÖKNÉL, AHOL ÁTJELENTKEZÉSEK VOLTAK, A BOCSKAI ÚTON ESTE TÍZIG ÁLLT A SOR.
SZAVAZATVÁSÁRLÁS MIATT VIZSGÁLÓDIK A RENDÕRSÉG TERÉZVÁROSBAN.
PÉNZÉRT VETTEK VOLNA SZAVAZATOKAT A FIDESZESEK NYÍRBÁTORBAN - MAGYAR NEMZET.
TÖBB VÁLASZTÓPOLGÁR CSAK EGY SZAVAZÓLAPOT KAPOTT AZ EGYIK KAZINCBARCIKAI SZAVAZÓKÖRBEN EGY HELYI HÍRPORTÁL SZERINT.
KISBUSZOKKAL SZÁLLÍTOTTÁK SZAVAZNI A HELYI ROMÁKAT JÁSZLADÁNYBAN, A JOBBIK AKTIVISTÁJÁT INZULTÁLTÁK, AKI JELEZTE: FELJELENTÉST TESZ.
MÁTÉSZALKÁRÓL IS AUTÓKKAL FUVAROZTÁK SZAVAZNI A VÁLASZTÓKAT, FÕKÉNT A VÁROS ROMÁK LAKTA RÉSZÉRÕL.
JOBBIK: REKORDOT DÖNTÖTT A VÁLASZTÁSI VISSZAÉLÉSEK SZÁMA.
NAPKÖZBEN TERHELÉSES TÁMADÁS ÉRTE AZ MSZP SZERVEREIT, A SZOCIALISTÁK SZERINT EZ MEGNEHEZÍTETTE A MOZGÓSÍTÁST.
TÓTH BERTALAN: A HATALOM NEM SZERETTE VOLNA, HA SIKERES AZ MSZP MOZGÓSÍTÁSA.
A FÜGGETLEN IVANICS IMRE ANDRÁST VÁLASZTOTTÁK CSOBAJ POLGÁRMESTERÉVÉ A VASÁRNAPI IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁSON.
PALLAY FERENC, A FIDESZ-KDNP JELÖLTJE NYERTE A VASÁRNAPI IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁST LASKODON.
VOLT BELGA MINISZTERELNÖK: MAGYARORSZÁG MÁR CSAK FÉL LÁBBAL VAN AZ UNIÓBAN, EZEN VÁLTOZTATHAT A VÁLASZTÁS.
40 EMBER HALT FULLADÁSOS HALÁLT A DAMASZKUSZ MELLETTI A KELET-GÚTAI DÚMA ELLEN VÉGREHAJTOTT VEGYI TÁMADÁS KÖVETKEZTÉBEN.
KIGYULLADT AZ A NEW YORK-I TORONYHÁZ, AMELYBEN DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK OTTHONA ÉS VÁLLALATBIRODALMÁNAK IRODÁI IS VANNAK.
BRIT KÜLÜGYMINISZTER: MAGA VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK DÖNTHETETT A VOLT OROSZ-BRIT KETTÕS ÜGYNÖK MEGMÉRGEZÉSÉRÕL.
FELTÉTELESEN SZABADLÁBRA HELYEZTÉK CARLES PUIGDEMONT VOLT KATALÁN ELNÖKÖT NÉMETORSZÁGBAN.
KATALÁN VÁLSÁG: AZ ENSZ SZERINT NEM LENNE HELYES LÁZADÁSSAL VÁDOLNI A KATALÁN POLITIKUSOKAT.
A TÖMEGBE HAJTOTT, ÉS ÖNGYILKOS LETT EGY FÉRFI A NÉMETORSZÁGI MÜNSTER BELVÁROSÁBAN, HÁRMAN MEGHALTAK ÉS TÖBBEN MEGSEBESÜLTEK.
A GÁZOLÁST EGY PSZICHÉS GONDOKKAL KÜSZKÖDÕ NÉMET FÉRFI HAJTOTTA VÉGRE, A RENDÕRSÉG SZERINT NINCS TERRORCSELEKMÉNYRE UTALÓ JEL.
ÖNBÍRÁSKODÓK TÖMEGE LINCSELT MEG GYANÚSÍTOTTAKAT MEXIKÓBAN FELÉGETVE EGY RENDÕRÕRSÖT.
FELADTA MAGÁT A RENDÕRSÉGEN A KORRUPCIÓ MIATT BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLT VOLT BRAZIL ELNÖK.
ÉSZAK-KOREAI VÁLSÁG - PHENJAN JELEZTE WASHINGTONNAK, KÉSZ TÁRGYALNI A NUKLEÁRIS LESZERELÉSRÕL.
KARAMBOLOZOTT EGY MOTORKERÉKPÁR ÉS EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI LEPSÉNY BELTERÜLETÉN, EGY EMBER MEGHALT.
KIJAVÍTOTTÁK A FELSÕVEZETÉK-HIBÁT KISKUNLACHÁZA ÉS DÖMSÖD KÖZÖTT A KELEBIAI VASÚTVONALON, ÍGY ÚJRA JÁRNAK A VONATOK.
EPILEPSZIÁS ROHAMOT KAPOTT A SZAVAZÓHELYISÉGBEN EGY VÁLASZTÓ VASÁRNAP A GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI RÁBATAMÁSIBAN.
SZEMÉLYAUTÓ GÁZOLT HALÁLRA EGY GYALOGOSAN KÖZLEKEDÕ IDÕS NÕT TISZABERCELEN.
EMBERÖLÉST KÖVETTEK EL KISKUNFÉLEGYHÁZÁN ESTE, A GYANÚSÍTOTTAT A HELYSZÍNEN ELFOGTÁK.