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Orbán: Győztünk

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2018. április 8., vasárnap 23:39, frissítve: hétfő 00:12

„Győztünk” – ennyit mondott Orbán Viktor, miután percekig ünnepeltette magát a Fidesz eredményváróján tartott sajtójátékoztatóján.

„Magyarország ma nagy győzelmet aratott, most kell szerénynek lenni, mert most van mire” – kommentálta a választási eredményeket, majd gratulált a választópolgároknak.

A magas részvétel minden kétséget zárójelbe tett – mondta Orbán, majd megköszönte a szavazóinak a hitet és a támogatást. Emellett köszönetet mondott a külhoni magyaroknak, akik segítettek „megóvni” Magyarországot. A hálálkodás sorában nem hagyta ki a lengyeleket sem.

Tekintse meg Orbán Viktor teljes beszédét:

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