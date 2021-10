Orbán: Gyorsabban terjed a vírus, és csak az oltás segít abban, hogy megvédjük magunkat

Megosztás itt:

Egy komoly ember tudja, hogy veszélyben van, és meg tudja hozni a döntést, hogy beoltja-e magát – reagált a kormányfő arra a javasaltra, hogy nem kellene-e fizetni annak aki felveszi az oltást.

Orbán Viktor is fel fogja venni a harmadik oltást, és mindenkinek azt tanácsolja, hogy kövesse a példáját. – A felelőségteljes magatartás az, ha beoltatjuk magunkat – húzta alá.

Az biztos, hogy az oltás működik – jelentette ki a miniszterelnök.

Komoly terhet jelentene a baloldali javaslat

Orbán Viktor elmondta, hogy Magyarországhoz képest vannak olyan államok, ahol kevésbé fontos a rezsiár. Ez közvetlen politikai kérdés volt itthon az elmúlt 20 évben. 2002-ben is figyelmeztetettük az embereket, hogy a baloldali kormány rezsiárakat fog emelni, de ezt a baloldal tagadta, mégis később 11-szer emelt - emlékeztetett a kormányfő. A baloldal most is piaci energiaárakat követelt,

ha ezt teljesítjük, akkor 370 ezer forinttal kellene többet fizetnie egy magyar háztartásnak

- mondta a kormányfő. Most az áremelkedések miatt több nyugati országban kitört a pánik.

Orbán: Brüsszel tovább rontja a helyzetet

Brüsszelben a klímavédelmet az energiaárak emelésével szeretnék elérni - mondta a kormányfő. Vissza kell vonni ezeket a döntéseket - tette hozzá. Orbán elmondta, hogy 2035-ben kellene ott lennie az energiaáraknak, mint ahol most vagyunk. A csehek, a lengyelek és mi követeljük, hogy Brüsszel vonja vissza a korábbi lépéseket - tette hozzá. Javaslataink is vannak, hogyan lehetne kezelni a helyzetet.Brüsszel ahelyett, hogy segítene, tovább rontja a helyzetet.

A két hét múlva esedékes uniós csúcson újra napirendre kerül a rezsikérdés.

Ez az emberek teljesítménye

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a gazdaság elérte a járvány előtti teljesítményét, és ez a magyar embereknek köszönhető. A gazdaság teljesíténye attól függ, hogyan teljesítenek az emberek.

A Gyurcsány-Bajnai korszak rossz szabályai miatt a segélyből élés volt a kedvezőbb, ezért a gazdaság visszaesett.

80 ezer forintos nyugdíjprémiumot kapnak a nyugdíjasok, és az infláció felett emelik a nyugdíjakat.

Itt vannak a legújabb béremelési lépések

1,9 millió család kapja vissza a 2021-ben befizetett adót 2022-ben. Orbán bejelentette, hogy az ápolónók bérét 21 a bölcsődei dolgozókét 20 százalékkal, a kulturális dolgozókét 20 százalékkal emelik majd 2022-ben. A kormányfő közölte, hogy egymillió fiatalt érint majd, hogy nem kell szja-t fizetniük.

Ha sikerül a minimálbért 200 ezer forintra emelni, akkor egy szép évet zárhatunk.

Orbán: Nem engedjük át a gyerekeink nevelését LMBTQ-aktivistáknak

A brüsszeli pénzekről azt mondta, hogy hitelfelvételről van szó. Úgy volt, hogy mindegyik ország együttesen kapja meg ezt az összeget, mindez nem fair. Orbán Viktor szerint az LMBTQ-lobbi miatt nem kaptuk még meg ezt az összeget.Az unió visszaél a hatalmával, nem csoda, hogy minden országban nő az ellenállás az EU-val szemben. Nem engedjük át a gyerekeink nevelését LMBTQ-aktivistáknak.

Karikó Katalin a mi hősünk

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy nem tudjuk, hogy miért nem kapott Nobel-díjat Karikó Katalin. Karikó Katalin ennek ellenére a mi hősünk. Sok millió ember életét megmentette, és ezért büszkék vagyunk rá - tette hozzá. Mindzezk mellett a fiatal szakmunkásaink nemzetközi versenyen nagy sikert értek el.

Magyarország jövője nemcsak a Nobel-díjasainkon, hanem a szakmunkásaikon is múlik

Origo/Magyar Nemzet