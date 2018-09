Orbán: Félreértéseken és pontatlanságokon alapul a Sargentini-jelentés

Félreértéseken és pontatlanságokon alapul a magyar jogállamiságot vizsgáló Sargentini-jelentés – a többi között erről is beszélt Orbán Viktor Kötcsén az atv.hu szerint. A portál úgy tudja, a miniszterelnök a szombati zárt körű találkozón azt mondta: hiába járt a dokumentumot készítő holland politikus Magyarországon, nem kereste meg a magyar kormányt és nem is beszél magyarul. A kormányfő a portál szerint arról is beszélt, hogy a következő időszakban személyes küzdelemre számít a francia elnökkel. A miniszterelnök szerint Macron szét akarja robbantani a Néppártot, hogy saját politikai családot hozzon létre. Orbán Viktor arra is kitért az előadásában hogy újabb alkotmánymódosításra készül, de konkrétumokat nem árult el.

Az Európai Parlamentben ma többségben vannak azok, akik pártolják az illegális bevándorlást, ezért Orbán Viktor kedden személyesen lesz jelen a Sargentini-jelentésről szóló vitánál, és meg fogja védeni az országot – mondta Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, hogy a Magyarországról szóló jelentés ügyében a Fidesz pártcsaládja, az Európai Néppárt is megosztott, de bízik a képviselők józan ítélőképességében. A jelentésről, amely szerint a demokrácia és az európai értékek veszélyben vannak Magyarországon, az Európai Parlament szerdán szavaz.

„Mivel nagy vita van az Európai Néppárton belül, ezért természetesen számítanunk kell arra, hogy lesznek a néppárti sorokban is olyanok, akik nem Magyarország támogatását fogják kifejezésre juttatni szavazataikkal. Remélhetőleg minél kevesebben lesznek ilyenek, és minél többen, akik a valóságtartalma alapján és nem politikai balhékeltés jegyében fogják eldönteni, hogyan fognak szavazni” – mondta a külügyminiszter.