Seszták városa az egyik fő nyertes, de Orbán felekezete is örülhet

Seszták Miklós városa egyre jobban teljesít a kormány szerint. Idén is Kisvárda az egyik nyertese az év végi pénzosztásnak, a szabolcsi kisvárosnak közel négymilliárd forint jutott a költségvetési átcsoportosításból. Nem panaszkodhatnak az egyházak sem, a reformátusok különösen nem. Orbán Viktor felekezete több mint 55 milliárd forinthoz jutott, amit óvodákra, iskolákra, templomokra és lelkészlakásokra fordítanak.

Lovasakadémia és termálvizes lórehabilitációs központ Kisvárdán – több mint 2 milliárd forintot kap erre a célra a Magyar Lovassport Szövetség. A Magyar Közlönyben jelentek meg az újabb, több mint 160 milliárd forintos kormányzati osztogatás részletei.

Nemcsak a fejlesztési miniszter városa járt jól, sportcélra csaknem 70 milliárd forintot csoportosított át a kormány. 15 milliárd forintért folytatódhat a Népligetbe tervezett többfunkciós sportközpont, a Fradiváros-projekt. A labdarúgó NB II-ben játszó Nyíregyháza stadionjára pedig 10 milliárd forint került elő a költségvetésből. Több határon túli akadémia is százmilliós támogatást kap, Mészáros Lőrinc eszéki klubjának is jutott 1 milliárd forint.

A Jobbik szerint Magyarországnak nincs független kormánya, ha ilyen célokra szórják az adófizetők pénzét. „A fő problémám az, hogy úgy látom, hogy nem a kormányzat dönt kizárólag ezekben a kérdésekben, hanem bizony olyan lobbierők hatnak rájuk, amelyek nemcsak az uniós fejlesztési forrásokat képesek más irányba csatornázni, hanem bizony azokat a maradvány, adott esetben sokszor 10 milliárdot vagy 100 milliárdos nagyságrendű tételeket, amelyeket nem szabadna saját hatáskörben felhasználni” – jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján Z. Kárpát Dániel országgyűlési képviselő.

A reformátusok jártak a legjobban

A történelmi egyházak közül a reformátusok jártak a legjobban, 88 milliárd forintból több mint 55 milliárd került hozzájuk. Ehhez a felekezethez tartozik Orbán Viktor is. A határon túlra 33 milliárd jutott, ebből az Erdélyi Református Egyházkerület 26 milliárd forintot kap, programfinanszírozásra, eszközbeszerzésre és ingatlanberuházásra fordíthatják az összeget. Az egyházkerületet a miniszterelnök bizalmasaként számon tartott Kató Béla püspök vezeti. A maradékon leginkább kulturális és egyházi szervezetek osztoznak.

A személyes jó viszonyon múlik az egyházak finanszírozása, véli Szigetvári Viktor. Az Együtt elnöke azt mondta: egyetért a történelmi egyházak állami támogatásával, de szerinte a rendszert átláthatóvá kell tenni, és nem lehet elfogadni, hogy a kormány különbséget tesz a felekezetek között. „Az Együtt egyetért azzal, hogy főleg a történelmi egyházak és felekezetek kapjanak állami támogatást, akár működésben, akár a társadalmi tevékenységük végzése során, viszont átláthatatlan ma, ahogyan az egyházi finanszírozás történik, nincsenek hosszú távú világos megállapodások, ad hoc személyes viszonyokon alapuló személyes szívességkereskedelem folyik az egyház-finanszírozásban” – fogalmazott.

A miniszterek miatt?

Jelentős források mennek a településeknek is, amelyek szinte arra költik a pénzt, amire akarják. A kunsági Tomajmonostor 360 milliót, Tiszaderzs pedig 60 milliót kapott fejlesztési forrásként, ennek a térségnek két minisztere is van: Varga Mihály és Fazekas Sándor. Az LMP szerint csak ezért jutott pénz a megyére. „Amiért kapták, az egyértelműen Fazekas Sándornak a helyi megítélése, hiszen gyakorlatilag az utolsó végváraikat mentegetik, ugye, Karcagon kívül az adott választókerületben nincs már érdemi fideszes bázis – emelte ki Sallai R. Benedek, hozzátéve: – A pénz ilyen szempontból jó helyre kerül, de ennek az elosztási módszere, ennek a felhasználásának a bizonytalansága, ez egyértelműen egy totálisan felelőtlen, hűtlen gazdálkodásra utal, amit a kormányzat most megenged magának a választások előtt.”

A képviselők azt is kifogásolják, hogy a kabinet karácsony és újév között osztogatja ezeket az összegeket, de az ellenzéknek csak februárban van lehetősége számon kérni ezt, ugyanis addig nem hívják össze a parlamentet.