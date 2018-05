Orbán és családja gazdagodását akadályoznák meg az új uniós költségvetéssel

REGGELI JÁRAT CSÜTÖRTÖKÖN IS 5.50-TÕL. MÛSORVEZETÕ: FARKAS KRISZTINA 6.30 ÖSSZEFOG AZ ELLENZÉK A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁSOK ELÕTT - VENDÉG: TORDAI BENCE SZÓVIVÕ, PÁRBESZÉD 6.40 ORBÁN VIKTORT BESZÁMOLTATTA AZ EURÓPAI NÉPPÁRT - KAPCSOLJUK BRÜSSZELT. VENDÉG: BALCZÓ ZOLTÁN EP-KÉPVISELÕ, JOBBIK 7.40 ÉLÕBEN KÖZVETÍTETTEK EGY AGYMÛTÉTET - VENDÉGEK: PINTÉR LUCA RIPORTER ÉS KÁLLÓ PÉTER OPERATÕR 7.45 GYERMEKRAJZ-PÁLYÁZAT A BIZTONSÁGOS INTERNETÉRT - VENDÉG: KURKÓ ZSUZSANNA KOORDINÁTOR, NEMZETKÖZI GYERMEKMENTÕ SZOLGÁLAT 8.30 PERONON: DEMETER MÁRTA ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, LMP EGY ELLENZÉKI JELÖLT INDULHAT A FIDESZESSEL SZEMBEN A JÓZSEFVÁROSI IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁSON. BÍRÓ MARCELL LEHET A MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA VEZETÕJE 24.HU. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT INDUL AZ LMP TÁRSELNÖKI POZÍCIÓJÁÉRT. DEMETER MÁRTA: NINCS BELSÕ FESZÜLTSÉG AZ LMP-BEN - ATV. A JOBBIK TÁMOGATJA, HOGY AZ EU-S PÉNZEK ELOSZTÁSAKOR AZT IS VEGYÉK FIGYELEMBE, HOGY MILYEN SZINTÛ KORRUPCIÓ VAN AZ ADOTT ORSZÁGBAN. DK: ORBÁN VIKTOR FELEL AZÉRT, HA MAGYARORSZÁG A KORRUPCIÓ MIATT KEVESEBB UNIÓS FORRÁST KAP A KÖVETKEZÕ UNIÓS CIKLUSBAN. A REZSICSÖKKENTÉS ÓTA EGYRE TÖBB GÁZT FOGYASZT A MAGYAR LAKOSSÁG G7.HU. AZ ÉGÁZ-DÉGÁZ IS CSATLAKOZOTT A NEMZETI KÖZMÛVEKHEZ. CEU-REKTOR: AMENNYIRE CSAK LEHET, BUDAPESTEN MARAD A KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM. ÚJABB SERTÉSPESTISSEL FERTÕZÖTT VADDISZNÓT TALÁLTAK HEVES MEGYÉBEN. A NYOLCADIK OSZTÁLYOS TANULÓK 97 SZÁZALÉKA NYERT FELVÉTELT VALAMILYEN KÖZÉPISKOLÁBA. DÖNTÖTT AZ OSZTRÁK KORMÁNY AZ AUSZTRIÁBAN DOLGOZÓ KÜLFÖLDIEKNEK NYÚJTOTT CSALÁDI PÓTLÉK ÁRSZÍNVONALHOZ KÖTÉSÉRÕL. SZIJJÁRTÓ PÉTER: AZ OSZTRÁK KORMÁNY DÖNTÉSE TISZTESSÉGTELEN A MAGYAROKKAL SZEMBEN. JEAN-CLAUDE JUNCKER: EREDMÉNYKÖZPONTÚ KÖLTSÉGVETÉST JAVASOL AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG. BERLIN EGYETÉRT AZ UNIÓS KIFIZETÉSEK JOGÁLLAMISÁGHOZ KÖTÉSÉVEL. LENGYEL KÜLÜGYMINISZTER-HELYETTES: SZABÁLYTALAN LENNE A TÁMOGATÁSOK JOGÁLLAMISÁGHOZ KÖTÉSE. LEVÉLBEN JELENTETTE BE TELJES FELOSZLATÁSÁT AZ ETA BASZK TERRORSZERVEZET. MEGERÕSZAKOLTAK, MEGKÍNOZTAK ÉS MEGÖLTEK EGY ÖTÉVES KISLÁNYT NAGYBÁNYÁN. BEIKTATTÁK HIVATALÁBA MIKE POMPEO-T, AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÚJ KÜLÜGYMINISZTERÉT. LEGKEVESEBB 105 EMBER MEGSÉRÜLT EGY 5,2-ES ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉSBEN IRÁN NYUGATI RÉSZÉN. WHO: HÉTMILLIÓAN HALNAK MEG ÉVENTE A LÉGSZENNYEZETTSÉG MIATT. DONALD TRUMP MAGA DIKTÁLTA AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL SZÓLÓ ORVOSI SZAKVÉLEMÉNYT. VÁLASZTÁSI SZÖVETSÉGRE LÉP NÉGY TÖRÖK ELLENZÉKI PÁRT AZ ELÕREHOZOTT PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK MIATT. ANTISZEMITIZMUSSAL ÉS HOLOKAUSZTTAGADÁSSAL VÁDOLTA MEG A PALESZTIN ELNÖKÖT AZ IZRAELI KORMÁNYFÕ. FEGYVERTELEN CIVILEKRE NYITOTTAK TÜZET, ÉS TÖBB EMBERT MEGÖLTEK FEGYVERESEK IRAKBAN. ELLENZÉKI TÜNTETÕK ZÁRTÁK LE A FÕVÁROS FÕÚTVONALAIT ÉS A REPÜLÕTÉRRE VEZETÕ UTAT ÖRMÉNYORSZÁGBAN. KISKUTYÁKBA REJTETT HEROINT EGY LATIN-AMERIKAI ÁLLATORVOS. A DÉL-KOREAI ÁLLAMFÕ CÁFOLJA AZ AMERIKAI KATONÁK TÁVOZÁSÁT AZ ORSZÁGBÓL A BÉKESZERZÕDÉS ALÁÍRÁSA UTÁN. PEKING BEFOLYÁSÁT IGYEKSZIK ERÕSÍTENI ÉSZAK-KOREAI LÁTOGATÁSÁN A KÍNAI KÜLÜGYMINISZTER. BRUTTÓ 3 FORINTTAL EMELI A 95-ÖS BENZIN, 4-GYEL PEDIG A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT PÉNTEKEN A MOL. MINTEGY 800 HAMIS VÉDJEGGYEL ELLÁTOTT PLÜSSFIGURÁT FOGLALTAK LE A LISZT FERENC REPÜLÕTÉREN. MÁR CSAK KÉT EMBER VAN KÓRHÁZBAN A TEGNAPI ÁSOTTHALMI RALIBALESET SÉRÜLTJEI KÖZÜL.