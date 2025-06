Orbán csapdájába esett az ellenzék: A Budapest Pride 2025 döbbenetes titka

Megosztás itt:

Az ellenzék látványosan eggyé vált a társadalmi többség által elutasított, külföldről importált termékkel. Politikai értelemben ez a szombati tömegdemonstráció legfontosabb tanulsága.

A Pride-vonulásról készült, a zsúfolásig megtelt Erzsébet-hidat mutató fotóval nyitja címlapját a Telex, így: Orbán felköpött, és aláállt. És hasonló cikkek jelentek meg szombaton a balliberális sajtóban másutt is, mondván, a gyermekvédelmi tiltás belengetésével soha nem látott tömeg vonult az utcára Budapesten, még az Európai Bizottság meg Greta Thunberg is beszállt a buliba, nem is beszélve a nemzetközi sajtóról. Nos, ez aztán a vágyvezérelt értelmezés! Mondom is, miért!

Orbán évértékelőjében jelezte, ne bajlódjanak a szervezők az idei Pride előkészítésével – indult is a cirkusz! Most azt írják és sulykolják: ez béna dolog volt, hiszen így még többen mentek el, az eseményt megtartották, a Fidesz lebőgött. Csakhogy alighanem minden pont úgy alakult, ahogy el volt tervezve, vagyis bevált Orbán mesterterve: az ellenzék eggyé vált a Pride-dal. Amit a felmérések szerint Magyarországon a többség ellenez.

Ezt a Publicus Intézet és a Nézőpont is egyértelműen kimutatta. A többség nem kér a drag queen show-ból, a farkukat lóbáló férfiakból és hormonkezelést hirdető programokból! Hiába a fővárosi tömeg a köztereken, nem ők jelentik a többséget.

A demonstráció láttán Magyar Péter se bírta ki, hogy ne álljon a Pride mellé, ahogy Karácsony Gergely is finoman szólva aktív volt. Viszont így az ellenzék saját magát terelte sarokba – szivárványos zászlóval a kezében. Nekik ez valójában egy öngól, látványos és zajos bukás egy olyan fronton, ahol a magyar többség véleménye régóta világos: nem kér a gender-propagandából, nem kér a politikai provokációból, és főként nem kér Brüsszel parancsából.

Merthogy a Pride mellé maga a bizottsági elnök állt oda, küldött delegációt is!

Legyen egyértelmű: a Pride ma már nem a jogegyenlőségről szól – már ha valaha is arról szólt volna. Ma a Pride a baloldali, globalista elit zászlóshajója, egy politikai termék, külföldről importált brand. És most az új és a régi ellenzék egy az egyben azonosította magát vele!

Orbán ezzel szemben tudja, mi kell a többségnek. Nem cirkusz, hanem biztonság.

Deák Dániel a Facebook oldalán így elemezte a történteket:

Pár gondolat a Pride kapcsán.

A szombati provokációval azt akarták elérni, hogy a kormány erőszakosan lépjen fel. Azt akarták, hogy úgy lépjen fel, mint a 2010 előtti baloldali kormány: könnygázzal, gumilövedékkel. Ez azonban nem jött nekik össze, minden állításukkal ellentétben Magyarország demokrácia. Jogos elvárás ugyanakkor, hogy a szervezők jogi felelősség vizsgálják.

A balliberális oldalon mindig is profik voltak abban, hogy úgy tüntessék fel magukat, mintha ők lennének a többség. A szombati képsorokat elnézve is úgy tűnt, mintha a magyarok elsöprő többsége támogatná a Pride megrendezését. Ezt a színpadon ki is mondták. Eközben a valóság teljesen más. Minden felmérés, még az ellenzéki oldalhoz köthető közvélemény-kutatások is azt mutatják, hogy a magyarok többsége ellenzi a Pride-ot, a kormány álláspontját osztja.

Mégis, miután mögöttük áll egy hatalmas globalista hálózat. Greta Thunbergtől kezdve Ursula von der Leyenen át a számos országból érkező liberális, zöld EP-képviselőkig, szó szerint mindenki felsorakozott, és apait-anyait beleadtak, fittyet hányva a jogszabályokra.

2026-ban a nemzeti oldalnak velük kell megmérkőznie. És ez a lényeg. Itt nem Karácsony Gergelyről vagy a Tiszáról van szó, hanem a mögöttük álló globalista hálózatról, amely továbbra is mindennél erősebb. Ők mindenáron rá akarják erőltetni Magyarországra a genderpropagandát, a migrációt és az ukránpárti álláspontot. A szombati Pride sem a szabadságról, hanem erről szólt.

A Pride megrendezésével ugyanakkor két dolgot értek el. Egyrészt világossá vált, hogy Magyar Pétertől (aki kiállt a rendezvény mellett) kezdve Karácsony Gergelyen át (aki megszervezte a rendezvényt) egészen Vitézy Dávidig (aki részt vett a rendezvényen) ők valójában egy csapat, ugyanazokat az érdekeket szolgálják. Másrészt pedig a nemzeti oldalt felpiszkálták; most szembesülhettünk vele, milyen erőkkel állunk szemben és mi a 2026-os választás tétje.

Ahogy az lenni szokott, a csendes többség majd 2026-ban is megmutatja, hogy a nemzeti oldal mögött áll!

Hajrá, magyarok! - fejezte be az elemző.

