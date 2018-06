Orbán családjával alapított céget, egy forintot nem látott belőle

Újból betekintést nyertünk a NER legsikeresebb vállalkozásainak kulisszái mögé, egy informátor ezúttal a januárig az Orbán-családhoz köthető Nemzetközi Alapanyag és Késztermék Kereskedelmi Zrt., illetve a még mindig a kormányfő apjához, Orbán Győzőhöz tartozó Nehéz Kő Kft. ügyeibe adott némi betekintést.

A NAKK Zrt.-t 2016-ban alapították, a többségi tulajdonos a miniszterelnök testvére, Orbán Áron volt, ám tavaly év végén a cég ügyvezetője, Bihari Lajos kivásárolta őt az 51 százalékos tulajdonrészéből – ekkoriban az idősebbik Orbán Győző is kiszállt a vállalkozásból. Bihariról annyit kell tudni, hogy korábban különféle pozíciókban a MÁV-nál dolgozott, illetve vélhetően az Orbán-család bizalmi emberének számíthat, mivel a Nehéz Kő-ben jelenleg is vezető tisztségviselő.

Ugyanakkor olybá tűnik, Bihari rendesen befürödhetett az új vállalkozásával, amelyet egyébként a fiával vezet. Az Orbán-család céges ügyeire rálátó informátorunk szerint ugyanis az új tulajdonos a NAKK egyetlen év alatt 750 millió forinttal megnövekedett árbevételéből egyetlen forintot sem látott, pedig a cég adózás utáni eredménye 20 és 50 millió forint között volt. 2016-ban egyébként korántsem ment ilyen jól a NAKK-nak, 21 milliós árbevétel mellett mindössze 95 ezer forintos nyereséget termelt a vállalkozás. Állítólag Biharinak abból sem származik semmi haszna, hogy ő a Nehéz Kő ügyvezetője.

Ez a 95 ezer forintos összeg nyilván elenyésző ahhoz képest, amennyit Orbán Viktor családja kivett a hozzájuk köthető cégekből. A tavalyi évben például a miniszterelnöki rokonságnak 2,5 milliárd forintnyi osztalékot hozott a bányabiznisz. Csak Orbán Viktor édesapja 1,3 milliárd forinthoz jutott az általa 51 százalékban birtokolt Dolomit Kőbányászati Kft.-ből. 2012 óta 7,42 milliárd forintot vettek ki osztalékként a cégből, ebből Orbán apja 4,3 milliárd forintot vitt.

Nem ment ilyen jól a másik nagy családi cégnek, a Gánt Kő és Tőzeg Kft.-nek, amely két év nyereség után tavaly 34 milliós mínuszt termelt a tulajdonosoknak.

Piaci alapon nehéz ennyi pénzt termelni

„Én meg vagyok lepődve azon, hogy ön azt állítja, hogy van olyan európai uniós projekt, ahol vállalkozóként, fővállalkozóként vagy alvállalkozóként az én családomból indult volna valaki” – így felet tavaly nyáron a Direkt36 kérdésére Brüsszelben Orbán Viktor, amikor az oknyomozók arról érdeklődtek nála, hogy édesapja, illetve testvérei haszonélvezői-e az állami, illetőleg EU-s beruházásoknak.

A kérdés azért jogos, mert sokak szerint, ha csak a hazai piacot nézzük, szimplán magánmegrendelésekből nehezen elképzelhető, hogy idősebb Orbán Győző bányacégei milliárdos profitot, pláne osztalékot hozzanak.

Orbán Brüsszelben azt is kijelentette: szerinte nem probléma, ha a családja cégei beszállítóként részt vesznek állami beruházásokban.

Tavaly a Direkt36 is cikkezett arról, hogy Orbán Győző vállalkozásai is szállítottak zúzott követ és dolomitot a dél-balatoni vasút felújításához. Végül ez be is bizonyosodott, az újságírók a kiperelt iratokból megtudták, hogy a Nehéz Kő Kft. is az állami beruházás alvállalkozói között volt. A Szántód és Balatonszentgyörgy közötti vasútvonal fejlesztésének összértéke 72,4 milliárd forint – ebből nagyjából 300 millió üthette a Nehéz Kő markát. A tendert egyébként a Déli-part 2016 Konzorcium nyerte, amelyben Mészáros Lőrinc R-kord Kft.-je, a Swietelsky Vasúttechnika Kft. és a V-Híd Zrt. indult.

Vélhetően nem ez az egyetlen állami beruházás, amelyhez köze lehet az Orbán-család cégeinek, ugyanakkor ezekről nem sokat lehet tudni, mivel ellenben a tenderek nyerteseivel, az alvállalkozók és beszállítók listáját nem kell nyilvánosságra hozni.

Korábban a Margitszigeten is feltűnt Orbán Győző érdekeltsége egy ötmilliárdos csatornázási beruházáskor. A munkaterületeknél olyan betonelemeket raktak le, amelyeken a Dolomit Kft., Gánt felirat volt látható. Emellett más, érdi és budapesti csatornázásokon is feltűnt a Dolomit, és a Direkt 36 szerint annak ellenére a Dolomit Kft.-től rendeltek betonelemeket, hogy azok drágábbak voltak a konkurencia termékeinél, igaz, egyesek informátorok szerint a minőségük is jobb.