Orbán: Brüsszel javaslata egy horrorgyűjtemény

Magyarország biztonsága közvetlen összefüggésben van Törökország biztonságával - mondta a kormányfő a Kossuth Rádiónak adott reggeli interjújában. Orbán Viktor fontos eredménynek nevezte, hogy felszínre hozták a Soros-hálózatokat.

A török államfő hétközi látogatásáról elmondta, hogy magyar külpolitika általános alapelve, hogy barátokat gyűjtsünk, ne ellenségeket. Ez a viselkedést nem vezet sehova – tette hozzá. Orbán Viktor hangsúlyozta, a Kárpát-medencére három hatalom gyakorolt hatást, Berlin, Moszkva, Isztambul. Ebből adódóan Magyarország biztonsága közvetlen összefüggésben van Törökország biztonságával. Elemi érdekünk, hogy Törökországnak erős politikai rendszere legyen, erős vezetője legyen és akivel megállapodunk, az tartsa is be ígéretét – mondta a kormányfő, aki hozzátette: ráadásul egy közös katonai szövetség tagjai is vagyunk.

Brüsszelben ma hatalmon lévő bevándorláspárti erők a májusi európai parlamenti választásig mindent át akarnak erőltetni, mert előfordulhat, hogy a szavazás után egy bevándorlást elutasító többség jön létre a kontinensen. Az Európai Bizottság ezért most közzétette programját arról, hogy mit kellene sürgősen végrehajtani, ami - a miniszterelnök értékelése szerint – horrorgyűjtemény egy magyar ember számára . Ugyanis állandó betelepítési programról, legális migrációs útvonalak megnyitásáról, afrikai országokkal közös kísérleti migrációs programokról és humanitárius vízum bevezetéséről szól, továbbá bevonná az NGO-kat a vízumelbírálásba, és elvenné a határvédelmet a tagállamoktól - fejtette ki. A kormányfő ezek alapján arra számít a közelgő európai uniós csúcstalálkozóval kapcsolatban, hogy erős napjai lesznek a jövő héten Brüsszelben.

(Forrás: MTI, hiradó.hu)