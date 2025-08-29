Keresés

Orbán Balázs vs. Szent-Iványi István: Kié a jövő – Kelet vagy Nyugat?

2025. augusztus 29., péntek 15:59 | Hír TV

Lángolt a színpad a tihanyi Tranzit Fesztiválon, ahol Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és Szent-Iványi István külpolitikai szakértő csapott össze Magyarország jövőjéről Kelet és Nyugat között! Nézze meg élőben a Hír TV-n, a hirtv.hu-n, vagy a Hír TV Facebook- és YouTube-oldalán, és legyen részese a magyarság jövőjéről szóló legfontosabb párbeszédnek!

  • Orbán Balázs vs. Szent-Iványi István: Kié a jövő – Kelet vagy Nyugat?

Kedves Nézőink, hazaszerető magyarok!

A tihanyi Tranzit Fesztivál 2025-ben is a magyar jobboldal legnagyobb közéleti eseménye, ahol a nemzeti szuverenitás, a gazdasági önállóság és hazánk globális szerepe kerül a középpontba. Az idei fesztivál egyik csúcspontja Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és Szent-Iványi István külpolitikai szakértő szenvedélyes vitája volt, amely Magyarország helyzetét vizsgálta a Kelet és Nyugat közötti geopolitikai térben. A téma nem is lehetne aktuálisabb: vajon hazánk a nyugati szövetségi rendszerekhez igazodjon, a keleti kapcsolatokat építse, vagy a saját, szuverén útját járja?

Orbán Balázs határozottan kiállt amellett, hogy Magyarország képes hidat képezni Kelet és Nyugat között, miközben a nemzeti érdekeket helyezi előtérbe. Kiemelte, hogy a magyar külpolitika erőssége a rugalmasság és a kölcsönös tiszteletre épülő kapcsolatok fenntartása minden globális szereplővel, legyen szó Kínáról, az Egyesült Államokról vagy Oroszországról. Ezzel szemben Szent-Iványi István a nyugati orientáció fontosságát hangsúlyozta, figyelmeztetve, hogy a keleti nyitás kockázatai alááshatják Magyarország hosszú távú stabilitását és európai integrációját. A vita során éles érvek és szenvedélyes pillanatok váltották egymást, miközben a közönség is aktívan bekapcsolódott a párbeszédbe.

A Tranzit Fesztivál hagyományosan a különböző nézőpontok ütköztetésének terepe, és ez a vita is bizonyította, hogy a magyar jövő kérdései mélyen megosztják a közéleti szereplőket. Orbán Balázs szerint a szuverenitás és a gazdasági önállóság megőrzése kulcsfontosságú egy olyan világban, ahol az Európai Unió versenyképessége csökken, és a globális hatalmi centrumok Keletre tolódnak. Szent-Iványi István azonban úgy vélte, hogy a nyugati értékek és szövetségek elhanyagolása hosszú távon elszigetelheti Magyarországot. A vita nem csupán elméleti kérdéseket feszegetett, hanem gyakorlati dilemmákat is: hogyan védjük meg a magyar gazdaságot, családokat és nemzeti identitást egy széttöredező világban?

Csatlakozzon hozzánk, és nézze élőben a Tranzit Fesztivált a Hír TV-n!

Ne maradjon le a magyarság jövőjéről szóló legfontosabb vitákról! A Hír TV élő közvetítésével Ön is részese lehet a tihanyi Tranzit Fesztivál minden pillanatának a Hír TV képernyőjén, a hirtv.hu oldalon, valamint a Hír TV Facebook- és YouTube-csatornáján. Ossza meg véleményét barátaival, családjával, és vitázzunk együtt: Ön szerint merre tartson Magyarország – Kelet, Nyugat, vagy a saját útján?

 

Fotó: TRANZIT

Háború Ukrajnában

