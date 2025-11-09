Orbán Balázs leszögezte: Orbán Viktor nem Ukrajna ügynökeként, hanem a magyar nemzeti érdek mentén tárgyalt Washingtonban és Zelenszkij elnök ezt kérte számon Magyarországon. A politikus szavai szerint
Ukrajna elnöke láthatóan még mindig nem érti, hogy Magyarország az Egyesült Államokkal szövetségben a béke pártján áll és a gazdasági stabilitást tartják szem előtt.
Belföld
Orbán Balázs: Ukrajna elnöke láthatóan még mindig nem érti
2025. november 09., vasárnap 14:56 | HírTV
Senki sem kényszerítheti az országot arra, hogy a magyar érdek ellen cselekedjünk – ezt írta a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán.
