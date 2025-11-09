Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 09. Vasárnap Tivadar napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Orbán Balázs: Ukrajna elnöke láthatóan még mindig nem érti

2025. november 09., vasárnap 14:56 | HírTV
válasz Orbán Balázs Volodimir Zelenszkij

Senki sem kényszerítheti az országot arra, hogy a magyar érdek ellen cselekedjünk – ezt írta a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán.

  • Orbán Balázs: Ukrajna elnöke láthatóan még mindig nem érti

Orbán Balázs leszögezte: Orbán Viktor nem Ukrajna ügynökeként, hanem a magyar nemzeti érdek mentén tárgyalt Washingtonban és Zelenszkij elnök ezt kérte számon Magyarországon. A politikus szavai szerint Ukrajna elnöke láthatóan még mindig nem érti, hogy Magyarország az Egyesült Államokkal szövetségben a béke pártján áll és a gazdasági stabilitást tartják szem előtt.

 

További híreink

Ön is szenved ettől a betegségtől? Az új kutatás áttörést jelenthet!

Az Európai Unió befagyasztaná az orosz központi bank nyugaton tárolt milliárdjait – egy német professzor szerint ez jogsértés

2 csillagjegy élete még Újév előtt fordulóponthoz érkezik

Akkor erről ennyit!

Trump-Orbán találkozó: Ezt írja a nemzetközi sajtó

A Fehér Ház különleges videót tett közzé Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról

Alig van túlélője egy malajziai hajószerencsétlenségnek

A Lidl terméke aranyat érhet ősszel, a 3 részes szett csak 1499 forint

Lemondásra szólította fel Pikó Andrást a józsefvárosi Fidesz

További híreink

Lemondásra szólította fel Pikó Andrást a józsefvárosi Fidesz

Rendívüli Kormányinfó – A levegőből jelentette be Orbán Viktor a történelmi Trump-alku részleteit + videó

Hankó Balázs máris megdöbbenést keltett egy washingtoni tárgyaláson

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Nemcsak a Tisza Világot letöltők személyes adatai szivároghattak ki az internetre + videó
2
Rendívüli Kormányinfó – A levegőből jelentette be Orbán Viktor a történelmi Trump-alku részleteit + videó
3
Felvértezve mehet Orbán Viktor Brüsszelbe + videó
4
Nincs több sorban állás? Itt az új „ömlesztős” automata, ami percenként 100 palackot nyel el
5
Alig van túlélője egy malajziai hajószerencsétlenségnek
6
Lavrov üzent az Egyesült Államoknak és a „háborús” tömbnek
7
Új alapokon az amerikai–magyar kapcsolatok: a józan ész diadala Brüsszel felett + videó
8
Droghálózatot számoltak fel a rendőrök idehaza
9
Az olasz baloldal szerint Európát akarja megosztani Donald Trump a Magyarországnak adott mentességgel + videó
10
A magyar delegáció jóval túlteljesítette a minimálisan kitűzött célt Washingtonban

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Felvértezve mehet Orbán Viktor Brüsszelbe + videó

Felvértezve mehet Orbán Viktor Brüsszelbe + videó

 Pénzügyi védőpajzsról állapodott meg Donald Trump és Orbán Viktor. A miniszterelnök rámutatott: az egyezség értelmében ha bármilyen külső támadás érné Magyarországot, az ország pénzügyi rendszerét, akkor szavukat adták az amerikaiak, hogy a magyar pénzügyi stabilitást meg fogják védeni.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!