Orbán Balázs: Több millió amerikai dollár érkezett az ellenzékhez az Amerikai Egyesült Államokból

Március 15-e különleges nap a magyarok számára. Ezen a napon felmenőink hősiességét ünnepelve az 1848–1849-es forradalomra és szabadságharcra emlékezünk. Arra, amikor a magyarok a Habsburgok és az oroszok ellen harcoltak a függetlenségükért és a szuverenitásukért. Ezt mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Velencei Bizottság előtt. Mint hozzátette: ezért viseli polgártársaival együtt a nemzeti színű kokárdánkat, ünnepelve hazánk szuverenitását és függetlenségét.

Idén azonban március idusa szomorú nap is: ez az a nap, amikor a Velencei Bizottság egy, a magyar szuverenitást korlátozó véleményt tervez elfogadni. Különösen aggasztó ez most, amikor a szuverenitás védelme nemcsak Magyarországon, de világszerte is egyre időszerűbb – tette hozzá Orbán Balázs a felszólalásában, amelynek szövegét a Facebookon is megosztotta és amelyet a Magyar Nemzet is lehozott.

Az elmúlt években Magyarország szuverenitását egyre gyakrabban érte jogellenes támadás. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a nemzetbiztonsági vizsgálat, amely megállapította a 2022. évi országgyűlési választási kampány külföldi finanszírozásának tényét. Az egységes ellenzék miniszterelnök-jelöltje is elismerte, hogy a kampány során több millió amerikai dollár érkezett hozzájuk az Amerikai Egyesült Államokból. – húzta alá.

A magyar szabályozás tiltja a pártok számára külföldi támogatás elfogadását. Ezt a szabályt az egységes ellenzék azzal kerülte meg, hogy politikai tevékenységet végző civil szervezetein és gazdasági társaságokon keresztül használta fel a külföldről érkező összegeket. Ez elfogadhatatlan – közölte Orbán Balázs.

Nem engedhetjük, hogy külföldi szervezetek és személyek a magyar érdekekkel és szabályokkal szembemenve próbálják érvényesíteni a saját érdekeiket hazánkban. A magyar parlament a Magyarország szuverenitása ellen irányuló beavatkozási kísérletek ellen való hatékony fellépés érdekében fogadta el a 2023. évi LXXXVIII. törvényt, amely létrehozta a Szuverenitásvédelmi Hivatalt – hangsúlyozta.

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján olvasható.

Fotó: Orbán Balázs hivatalos Facebook oldala