Orbán Balázs szerint Magyarország most világpolitikai folyamatok alakításában tud közreműködni

Szerintem mindkét ország érdekelt az együttműködésben, jó lenne, ha a többi szomszédos államhoz hasonlóan Ukrajnával is átfogó megállapodást tudnánk kötni. Ezen dolgozunk, a tárgyalások elindultak. Remélem, meg tudjuk oldani a konfliktusainkat. Rajtunk nem fog múlni, az biztos, hiszen a többi országgal is elboldogultunk.

Most megint egyre brutálisabb a harci helyzet, megy az öldöklés, tovább nő a vérveszteség, miközben az Egyesült Államokban és Európában is befagyott a háborúhoz való viszonyulás, és miközben az EU zombi módjára követi a belpolitikai csatározásokkal terhelt amerikai politika vonalát. Így ha valaki nem tesz le az asztalra egy kidolgozott, reális helyzetértékelésen alapuló alternatív stratégiát, a vérengzés akár még hónapokig, évekig is eltarthat. Annak érdekében, hogy képbe kerüljünk, bizony el kellett menni a hadviselő felekhez, illetve a lehetséges közvetítőkhöz.

