Orbán Balázs szerint a Tisza Párt Brüsszelnek engedelmeskedve az adóemeléssel a háborút finanszírozná + videó

Megosztás itt:

A cikk az Origo honlapján is elérhető.

Brüsszel bábjai adót akarnak emelni: megemelnék a személyi jövedelemadót, eltörölnék a fiatalok és az édesanyák adómentességét, sőt vagyonadót is bevezetnének. Orbán Balázs közösségi oldalára feltett videója arra figyelmeztet, hogy ezek az intézkedések újabb terheket jelentenének a magyar családoknak, miközben a kormány célja éppen az, hogy megvédje őket a háborús következményektől.

De miért akarnak adót emelni? A válasz világos: „Hogy abból fizessék az ukrán háború árát.” A kormány szerint Brüsszel háborús döntéseiért nem a magyar embereknek kellene fizetniük. „Tiltakozzunk az adóemelés ellen! Töltse ki és küldje vissza a nemzeti konzultációt!” – hangsúlyozza Orbán Balázs bejegyzése.

Fotó: MTI