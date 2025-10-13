Keresés

Orbán Balázs szerint a Tisza Párt Brüsszelnek engedelmeskedve az adóemeléssel a háborút finanszírozná + videó

2025. október 13., hétfő 09:08 | Origo
nemzeti konzultáció adóemelés Orbán Balázs Brüsszel Háború Ukrajnában Tisza Párt

A kormány újra a magyar emberek véleményét kéri. Orbán Balázs emlékeztetett: a nemzeti konzultációban most arról dönthetünk, támogatjuk-e Brüsszel háborús adóemeléseit.

  • Orbán Balázs szerint a Tisza Párt Brüsszelnek engedelmeskedve az adóemeléssel a háborút finanszírozná + videó

A cikk az Origo honlapján is elérhető.

Brüsszel bábjai adót akarnak emelni: megemelnék a személyi jövedelemadót, eltörölnék a fiatalok és az édesanyák adómentességét, sőt vagyonadót is bevezetnének. Orbán Balázs közösségi oldalára feltett videója arra figyelmeztet, hogy ezek az intézkedések újabb terheket jelentenének a magyar családoknak, miközben a kormány célja éppen az, hogy megvédje őket a háborús következményektől.

De miért akarnak adót emelni? A válasz világos:  „Hogy abból fizessék az ukrán háború árát.”  A kormány szerint Brüsszel háborús döntéseiért nem a magyar embereknek kellene fizetniük. „Tiltakozzunk az adóemelés ellen! Töltse ki és küldje vissza a nemzeti konzultációt!” – hangsúlyozza Orbán Balázs bejegyzése. 

Fotó: MTI

 

Örömhír az albérlőknek: a pandémia óta nem volt ilyen

Örömhír az albérlőknek: a pandémia óta nem volt ilyen

 Jelentősen, 1,1 százalékkal csökkentek a lakbérek országosan szeptemberben, az előző hónaphoz képest – derül ki a KSH-ingatlan.com lakbérindex adataiból. Az ingatlan.com hétfői közleménye szerint ilyen mértékű csökkenésre utoljára 2020-ban, a koronavírus-járvány idején volt példa.

Háború Ukrajnában

