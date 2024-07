Orbán Balázs: Most kell az irányváltást kidolgozni, ha békét akarunk

– Van két háborúzó fél, Ukrajna és Oroszország, és van három-négy nagy-, illetve középhatalom, amelyek döntő szerepet tudnak játszani mint közvetítők. Ezek az Egyesült Államok, Euró­pa, Kína, de például Törökország is, amelynek a segítségével az eddigi egyetlen részmegállapodást hozták tető alá a fekete-tengeri gabonafolyosók ügyé­ben. Ezek az országok elsődlegesek és kulcsfontosságúak akkor, ha valaki valódi béketeremtésben gondolkodik. Mindenhova azzal a céllal indultunk el, hogy feltérképezzük, mennyi és milyen esélye van a békének. Először a két háborús országba érkezett a békemisszió. Ezekből az utakból az látszik, hogy Ukrajna és Oroszország nagyon elszánt a küzdelemben, és külső közvetítők belépése nélkül sajnos az elkövetkezendő hónapokban nagyon durva pusztítást tapasztalhatunk majd. Ezután indultunk egyeztetni a potenciális közvetítőkkel. Kína és Törökország elkötelezett a béke mellett. Donald Trump szintén elkötelezett a béke mellett, így ha újra az Egyesült Államok elnöke lesz, akkor rövid úton saját maga fog békét teremteni. Az európaiak és a mostani amerikai adminisztráció azonban a háború folytatása mellett teszi le a voksát. A tárgyalások, a békemisszió első szakaszának tapasztalatairól, illetve a magyar javaslatokról a miniszterelnök írásban tájékoztatta az Európai Tanács vezetőit. Ha Európa békét akar, és azt akarja, hogy döntő szava legyen a háborús rendezésben, valamint a vérontás befejezésében, akkor most kell az irányváltást kidolgozni és megvalósítani.

