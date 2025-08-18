Keresés

Belföld

Orbán Balázs: Magyarország a béke pártján áll

2025. augusztus 18., hétfő 09:05 | Magyar Nemzet
Orbán Balázs

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint az orosz–ukrán háború oka a nemzetközi erőegyensúly felborulása, amelybe Ukrajna NATO- és EU-törekvései, valamint Moszkva elutasítása ütközött.

  • Orbán Balázs: Magyarország a béke pártján áll

A miniszterelnök politikai igazgatója bejegyzésében kiemelte: Ennek fényében érdemes értelmezni azokat a közleményeket, amelyek az amerikai–orosz tárgyalást követően láttak napvilágot.

A Skandináv–Balti Nyolcak vezetőinek közös nyilatkozata szerint „a tapasztalat azt mutatja, hogy Putyinban nem lehet megbízni. [...] A háború alapvető okai Oroszország agressziója és imperialista törekvései. [...] Ukrajna fegyveres erőire vagy más országokkal való együttműködésére nem szabad korlátozásokat kivetni. Oroszországnak nincs vétójoga Ukrajna EU- és NATO-tagsága tekintetében. [...] Folytatjuk Ukrajna felfegyverzését, és megerősítjük Európa védelmét, hogy elrettentsük Oroszországot a további agressziótól. Amíg Oroszország folytatja a gyilkolást, mi tovább szigorítjuk a szankciókat, és kiterjesztjük a gazdasági nyomásgyakorlást az orosz háborús gazdaságra

– írta Orbán Balázs.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

Kapcsolódó tartalmak

