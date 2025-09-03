Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 03. Szerda Hilda napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 22:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Orbán Balázs leleplező videót osztott meg a Tisza Pártot támogató volt SZDSZ-es politikusról

2025. szeptember 03., szerda 21:30 | MTI
Orbán Balázs Magyarország Fidesz Brüsszel Tisza Párt

A Tisza a brüsszeli jogot a magyar alkotmány fölé helyezné - jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója szerdán a Facebook-oldalán közzétett videóban.

  • Orbán Balázs leleplező videót osztott meg a Tisza Pártot támogató volt SZDSZ-es politikusról

Orbán Balázs Magyar Bálint volt SZDSZ-es oktatási miniszter előadásából tett közzé részletet. Magyar Bálint arról beszélt a Tisza Párt egyik rendezvényén: a probléma a jogállam helyreállításánál alapvetően az, hogy mi van, ha nem szerez kétharmados többséget az újonnan létrejövő kormányzat. A volt szabad demokrata politikus előadásában arról is értekezett, hogy a kétharmados többséget igénylő törvények mely részeit és milyen feltételekkel lehet feles többséggel megváltoztatni.

Ugyanígy egy másik része ennek Kim Lane Scheppele egyik tanulmánya arról, hogy az EU-s normáknak és vállalt kötelezettségeknek - mint egy magasabb rendű jogszabálynak - hogyan mondanak ellent bizonyos rendelkezések, és azokon hogyan lehet változtatni - fogalmazott Magyar Bálint az Orbán Balázs által közzétett videóban.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

További híreink

Új arcot kap a Balaton egyik gyöngyszeme

Újabb blöff a Tisza Párttól, a gazdagok megadóztatása ugyanis Európában szinte mindenhol megbukott

Szuper áron kapható ez a Parkside gép, használata megkönnyíti a munkát

Pánikba ejtette a németeket Szoboszlai szárnyalása és Wirtz bukdácsolása

Nehéz hónap vár ezekre a csillagjegyekre! Te is közéjük tartozol?

Amit a zebra sem képes lelegelni...

Karol Nawrocki: Lengyelország frontállam, ezért szüksége van a második világháborús német kártérítésre

Szerdai sportműsor: FTC–Mosonmagyaróvár, Fehérvár–DVSC a női kézilabda NB I-ben

Németország reagált Ursula von der Leyen nagy bejelentésére Ukrajna ügyében

További híreink

Németország reagált Ursula von der Leyen nagy bejelentésére Ukrajna ügyében

Óriási elismerésben részesült Szoboszlai Dominik

Miske sötét titka: Exkluzív infók Hanna megöléséről - amit a rendőrség is elhallgat + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Putyin nem szórakozik: olyan tanáccsal látta el Ficót, aminek megvalósulása mélyütést vinne be Zelenszkijnek
2
„Sajnálom, elkéstem” – megtörten nyilatkozott a miskei kislány apja
3
Megszólalt és nem kertelt Parubij gyilkosa
4
Így bíztatja Orbán Balázs a felsőoktatási évei előtt Pankotai Lilit
5
Mi történhet a színfalak mögött? – Az embertelen abúzusra hivatkozva tűnnek el a Tisza-szigetek + videó
6
Meghalt egy kéthónapos csecsemő a VI. kerületben, miután leejtette az édesapja
7
Vezércikk - Lehet hogy tényleg agyhalottak? + videó
8
Von der Leyen katonákat küldene Ukrajnába? – Megdöbbentő nyilatkozat
9
Havonta 30 ezer embert kell besorozni Ukrajnában + videó
10
Nem cáfolta Tarr Zoltán a Tisza Párt adóemelési terveit + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Menczer Tamás: ismét elhurcoltak kényszersorozás során egy magyart Kárpátalján

Menczer Tamás: ismét elhurcoltak kényszersorozás során egy magyart Kárpátalján

 Menczer Tamás a videójában arról beszélt, hogy az ukrán katonák, akik agyonverték Sebestyén Józsefet kényszersorozás közben, utóbb azt állítják, hogy nem verték agyon. "A kör bezárult. Jó napot kívánok!" "Tehát erre mondtam én (...), erről gondolom azt, hogy nem lehetne egy olyan vizsgálatot lefolytatni, ahol az érintettek nincsenek benne a vizsgálatban?" - tette fel a kérdést.
Lánczi Tamás üzent az MTA elnökének: Ne engedje magát megfélemlíteni!

Lánczi Tamás üzent az MTA elnökének: Ne engedje magát megfélemlíteni!

 Határozott ellenlépéseket vár Lánczi Tamás az MTA elnökétől Fleck Zoltán alkotmányos rendet és az ország szuverenitását veszélyeztető megnyilvánulásai miatt – derül ki a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökének válaszleveléből, amit Freund Tamásnak írt. Az Akadémia első embere ugyanis bagatellizálta Fleck nyilatkozatát, amit az alkotmányjogász a Tisza Párt egyik júniusi rendezvényén mondott, és amivel gyakorlatilag megfenyegette a köztársasági elnököt.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!