Orbán Balázs leleplező videót osztott meg a Tisza Pártot támogató volt SZDSZ-es politikusról

Megosztás itt:

Orbán Balázs Magyar Bálint volt SZDSZ-es oktatási miniszter előadásából tett közzé részletet. Magyar Bálint arról beszélt a Tisza Párt egyik rendezvényén: a probléma a jogállam helyreállításánál alapvetően az, hogy mi van, ha nem szerez kétharmados többséget az újonnan létrejövő kormányzat. A volt szabad demokrata politikus előadásában arról is értekezett, hogy a kétharmados többséget igénylő törvények mely részeit és milyen feltételekkel lehet feles többséggel megváltoztatni.

Ugyanígy egy másik része ennek Kim Lane Scheppele egyik tanulmánya arról, hogy az EU-s normáknak és vállalt kötelezettségeknek - mint egy magasabb rendű jogszabálynak - hogyan mondanak ellent bizonyos rendelkezések, és azokon hogyan lehet változtatni - fogalmazott Magyar Bálint az Orbán Balázs által közzétett videóban.

Forrás: MTI

Fotó: MTI