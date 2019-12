Orbán Balázs: Közép-Európa nélkül nem lehet európai döntést hozni

Újabb fővárosi cég vezetőjét meneszti Karácsony Gergely főpolgármester: a hvg.hu információi szerint a főváros pályázatot hirdetett a Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. vezérigazgatói posztjára. Karácsony Gergely bosszúhadjáratot folytat, a Fidesz szerint ezért váltják le a fővárosi cégek vezetőit. A főpolgármester tagadta a vádakat, de azt megerősítette, hogy a fővárosi cégek jelentős részénél váltani fognak. Előválasztással szeretné eldönteni az MSZP, hogy kit indítson az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltként a 2022-es országgyűlési választásokon - közölte a párt elnöke választmányi ülésük után. Tóth Bertalan szerint megegyezésre fognak jutni a többi ellenzéki párt vezetőivel és közös listát állítanak majd, így minden egyéni körzetben egy jelöltet állíthatnak a baloldali pártok. Az ellenzéki politikusoknak kutya kötelességük, hogy a Lackner-videó állításait megvizsgálják - írta facebook bejegyzésében Hadházy Ákos. A volt LMP-s politikus szerint a közvetett bizonyíték is bizonyíték, ezért vizsgálatot kell indítani a korrupciógyanús ügyben. Ferenczi István, az LMP kispesti önkormányzati képviselője a Lackner-ügyről azt mondta: a kiszivárgott botrányos kispesti hangfelvételek életszerűségét alátámasztja az, hogy az ott elhangzott állítások valóra válnak. Ferenczi István több mint két hónappal a kispesti korrupciós botrány kirobbanása után egy bizottság felállítását kezdeményezte, amely a Lackner-féle videó- és hangfelvételeket vizsgálja. Van esély győzelemre a karbonsemlegesség uniós kezelése ügyében - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kossuth rádióban. Gulyás Gergely kifejtette: a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének célját senki sem vitatja, a kérdés az, hogy a terheit ki viselje; a magyar kormány álláspontja az, hogy fizessenek a szennyezők, a multinacionális vállalatok és a nagy országok. Magyarország 2019-ben radikálisan csökkentette a transzzsírsavak mennyiségét az élelmiszerekben, ezzel követendő példává vált az uniós tagállamoknak - közölte az EMMI. 300 hátrányos helyzetű gyermeket lát vendégül a Mindenki Karácsonya elnevezésű rendezvényen december 16-án Budapest Főváros Önkormányzata és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a budapesti Westend Bevásárlóközpontban. Az LMP a temesvári népfelkelés 30. évfordulója alkalmából megbecsüléssel emlékezik Tőkés László és az őt védők kiállásáról Ceausescu elnyomó rendszerével szemben - közölték az ellenzéki párt vezetői. Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével egy elemző munkacsoport alakult, amely a migrációs tendenciákkal, annak változó mozgásaival, állampolgársági összetételével foglalkozik - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Erősödik a migrációs nyomás a balkáni útvonalon, amit az is mutat, hogy az idén már most kétszer annyi illegális bevándorló érkezett Magyarországra, mint tavaly egész évben - mondta Georg Spöttle, a Nézőpont Intézet elemzője az M1-en. Terrorizmus gyanúja miatt vizsgálati őrizetbe vettek két férfit Bécsújhelyen - erősítette meg Erich Habitzl ügyészségi szóvivő. A török külügyminiszter-helyettes szerint az EU-nak fel kell gyorsítania a szíriai menekültek törökországi ellátását szolgáló, Ankarának már megítélt 6 milliárd eurós támogatás folyósítását, és meg kell növelnie ezt az összeget. Boris Johnson brit miniszterelnök köszönetet mondott azoknak, akik korábbi pártrokonszenvükkel szakítva, először szavaztak a konzervatívokra az előrehozott parlamenti választáson. Nicola Sturgeon skót kormányfő szerint Boris Johnson brit miniszterelnök nem vétózhatja meg a skót függetlenségről tartandó újabb népszavazást és nem kötheti Skóciát akarata ellenére Nagy-Britanniához. Bolívia napokon belül elfogatóparancsot ad ki Evo Morales lemondatott korábbi államfő ellen - jelentette be Jeanine Anez, az ország ideiglenes elnöke. Az Észak-Korea által nemrég végrehajtott, védelmi jellegű tesztek az amerikai nukleáris fenyegetés megfékezését szolgálják - jelentette ki Pak Dzong Cson észak-koreai vezérkari főnök. Tüntetők százait vették őrizetbe az algériai elnökválasztás eredménye elleni tiltakozásokon - közölték jogvédők. Zarándokokkal teli buszt ért baleset Nepálban, 14 ember meghalt, 18 megsérült - közölte a rendőrség. Hatvankét embert tartóztattak le a hatóságok Ghána nyugati részén, akiket azzal gyanúsítanak, hogy illegális aranybányászatot folytattak. Súlyos balesetet szenvedett egy barlangtúrázó a budapesti Ferenc-hegyi-barlangban, a 35 éves férfit ötórás mentőakció keretében hozták a felszínre a barlangi mentők - közölte a Magyar Barlangi Mentőszolgálat. Összeütközött egy személyvonat és egy nyerges vontató a 45-ös főúton, Kunszentmárton térségében, a vasúti átjáróban - közölte a katasztrófavédelem. A Terrorelhárítási Központ biztosítja a legnagyobb fővárosi adventi és karácsonyi vásárokat. Az új vasúti menetrend számos kedvező változást hoz az utasok számára, bővül a választható vonatok száma, minősége, javul a szolgáltatási színvonal - mondta Mosóczi László államtitkár. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája: A-Híd OSC-Újbuda - FTC-Telekom Waterpolo 10:10 Hosszú Katinka 100 méter pillangón győzött, 50 méter mellen Szurovcsák Ivett, 200 méter gyorson Jakabos Zsuzsanna mögött ért második helyen ért a célba a rövidpályás úszó-ob-n. Női kosárlabda NB I: PINKK-Pécsi 424 - Sopron Basket 54:96 Labdarúgó NB I: Kisvárda - MOL Fehérvár 0:2; Kaposvár - Debrecen 4:1; Paks - Mezőkövesd 1:0; Puskás Akadémia - ZTE 0:1 Hivatalosan is átadták a tokiói Olimpiai Stadiont.