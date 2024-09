Orbán Balázs kiosztotta a háborúpárti propagandát

Megosztás itt:

„Az úgy volt, hogy beszélgettünk Orbán Balázzsal közös műsorunkban, a Stratégiai részlegben, amelynek széleskörű reklámozását a TISZA Párt médiagépezetének ezúton is köszönjük. Az első epizódban a kötcsei beszédről, a másodikban a migrációról beszélgettünk, a tegnap kikerült harmadikban eljátszottuk, mit mondott volna Orbán Balázs Magyar Péternek akkor, ha utóbbi ki mert volna állni vele egy vitára – és szóba került David Pressman amerikai nagykövet is, aki ezredszerre is előhozakodott gyomorforgató konzervpárhuzamával arról, hogy a magyarok 1956 népeként igazán tekerhetnének néhányat az Ukrajna színét-virágát felemésztő háborús húsdarálón.

Balázs ekkor azt találta mondani: épp 1956 miatt tudjuk, hogy háborús veszélyben nem úgy érdemes cselekedni, ahogy Volodimir Zelenszkij tette.

S emiatt azt mondják az elemi szövegértésre képtelenek, hogy Orbán Balázs szerint Magyarország nem védekezne, ha megtámadnák. Propaganda, persze – de választ érdemel”

– foglalta össze Kohán Mátyás, a Mandiner munkatársa a Telex, a 444, a Magyar Hang, Magyar Péter és Török Gábor szinte egyidőben közzétett reakcióját, amely már-már késeit feni a miniszterelnök politikai igazgatójára.

Orbán Balázs is megszólalt

A politikában sajnos igen gyakori, hogy megpróbálják az ember szavait kiforgatni.

"Szeretnék ezzel kapcsolatban egy-két dolgot tisztába tenni. 1956 hősei nemzeti hősök. Az ő emlékük szent és sérthetetlen és 1956 hőseinek igazuk volt, és helyesen cselekedtek” – mondta legújabb videójában Orbán Balázs.

„Az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban pedig az a helyzet, hogy sajnos két és fél éve minden nap háborúpárti propaganda nyomása alatt állunk és ez a háborúpárti propaganda nem riad vissza semmitől, még attól sem, hogy 1956 hőseinek emlékét megpróbálja összekeverni az orosz–ukrán háborúval és a fronton történtekkel” – emlékeztetett a miniszterelnök politikai igazgatója.

Ez a háború azonban nem a mi háborúnk

„Ez a háború azonban nem a mi háborúnk. Az orosz–ukrán háború itt van ugyan a szomszédunkban, de mi nem kívánunk részesei lenni ennek a konfliktusnak.

"Magyarország békepárti álláspontja sziklaszilárd volt, sziklaszilárd ma is és a háborúpárti nyomásgyakorlás ellenére sziklaszilárd lesz a jövőben is”

– fogalmazott Orbán Balázs.

A teljes videót ITT tudja megtekinteni.

