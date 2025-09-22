Keresés

Belföld

Orbán Balázs: Kármán András is rálépett a Tarr Zoltán-i útra

2025. szeptember 22., hétfő 15:30 | Magyar Nemzet

Ismét olyan tervek szivárogtak ki, amelyekről a Tisza Párt eddig nem tájékoztatta a nyilvánosságot – fogalmazott Orbán Balázs annak kapcsán, hogy kitudódott, a vállalkozásoktól is jelentős összegeket akar elcsatornázni a Tisza Párt gazdaságpolitikájáért felelős arca, Kármán András.

  • Orbán Balázs: Kármán András is rálépett a Tarr Zoltán-i útra

Orbán Balázs szerint ezekről az ellenzéki adótervekről nyílt vitát kell folytatni, mert a választóknak joguk van tudni, mire készül az ellenzék – írja a Magyar Nemzet.

Úgy tűnik, nem csak a fizetéseket vágná meg Magyar Péter pártja: a vállalkozásoktól is jelentős összegeket akar elcsatornázni a Tisza Párt gazdaságpolitikájáért felelős arca, Kármán András. 

Szerinte ugyanis az állam „túl sokat költ” a magyar cégek támogatására. Erről egy, a Corvinus Egyetemen, zárt körben tartott előadásában beszélt – fogalmazott közösségi oldalán Orbán Balázs, aki a Tisza háza tájáról kiszivárgott újabb tervekről írt, amivel elvennék a magyar vállalkozások támogatását. A Tisza Párt gazdasági arca szerint például az alacsony adók és adókedvezményekkel való kompenzálás elhibázott döntés.

A miniszterelnök politikai igazgatója rámutatott, a Tisza gazdaságpolitikájáért felelős szakembere szerint az alacsony adók és adókedvezmények rendszere hibás Magyarországon, és hangsúlyosan kiemelte, hogy hazánkban kiugró mértékű a vállalatoknak nyújtott transzferek aránya. 

– Vagyis hatalomra jutásuk esetén új adók és megnyirbált támogatások várnának a magyar vállalkozásokra – hangsúlyozta.

Orbán Balázs szerint miközben Kármán a magyar vállalkozások megemelt közterhei mellett érvelt, előadásában erős kritikával illette a szektorális adókat, mint a multikra és a bankokra kivetett különadókat. 

,,Vagyis a Tisza fő gazdasági szakembere – a brüsszeli követelésekkel egyetértésben – a magyar kis- és középvállalkozások pénzét elvenné, míg a nemzetközi nagyvállalatok és bankok profitját növelné."

A kormánypárti politikus szerint nem ez az első intő jel: korábban már kiszivárgott, hogy a Tisza Párt a jelenlegi 9 százalékos társasági adókulcsot 25 százalékra emelné, és a személyi jövedelemadóhoz hasonlóan háromsávos rendszert vezetne be a tőkejövedelmekre is.  

– A Tisza Párt napvilágra került gazdaságpolitikai tervei jelentősen visszavetnék Magyarország versenyképességét, megnövelnék a dolgozó emberek adóterheit, és tönkretennék a magyar vállalkozásokat, ami minden valószínűség szerint bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezne – hangsúlyozta a politikus, hozzátéve: Kármán András is rálépett a Tarr Zoltán-i útra: 

ismét olyan tervek szivárogtak ki, amelyekről a Tisza Párt eddig nem tájékoztatta a nyilvánosságot. Szerintünk ezekről az ellenzéki adótervekről nyílt vitát kell folytatni, mert a választóknak joguk van tudni, mire készül az ellenzék. 

Ahogy a régi bölcsesség mondja: nincs olyan titok, ami ki ne tudódna – írta Orbán Balázs.

 

Fotó: MTI

 

 

 

 

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Az orosz gáz- és olajcsapok éltetik a rezsicsökkentést: Orbán Viktor szokatlan bejelentése az őszi parlamenti ülésszakon + videó

Az orosz gáz- és olajcsapok éltetik a rezsicsökkentést: Orbán Viktor szokatlan bejelentése az őszi parlamenti ülésszakon + videó

 Az őszi ülésszak nyitónapján Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt, hogy az orosz energia nélkül a rezsicsökkentés fenntartása lehetetlen. A miniszterelnök felszólalása kulcsfontosságú, hiszen a magyar családok pénztárcáját érinti. De mit jelent ez a valóságban, és milyen lépéseket tesz a kormány a gazdaság stabilitásáért?
