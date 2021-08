Orbán Balázs: Jelentős támogatói vannak a keresztény politizálásnak

Végtelenül nehéz volt a katonáinknak lekövetni, megtalálni és kimenekíteni mindenkit Afganisztánból - mondta a honvédelmi miniszter Magyarország élőben című műsorunkban. Benkő Tibor közölte: a katonák 540 embert mentettek ki az ázsiai országból, akik már mind itt vannak Magyarországon. 189 új fertőzöttet igazoltak az elmúlt 24 órában, elhunyt egy beteg. A beoltottak száma 5 millió 725 ezer, közülük 5,5 millió fő már a második oltását is megkapta. Emelkedik a koronavírus delta variánsával fertőzöttek száma, aki még nem oltatta be magát, minél előbb kérje az oltást - figyelmeztetett Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Eddig csaknem 48 ezer 12 év feletti általános iskolás és középiskolás gyereket, fiatalt regisztráltak előzetesen a szülők a tanévkezdésre szervezett iskolai oltásokra. Az Operatív Törzs felügyeli az eucharisztikus kongresszust - írja a Magyar Nemzet. A szervezet semmilyen formában nem szól bele az egyház által rendezett programokba, vagy azok tartalmába, a testület elsődleges feladata a látogatók biztonságának szavatolása. A Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány szerint a főpolgármester naponta tesz tanúbizonyságot szakmai és politikai alkalmatlanságáról. Az ellenzéki pártok teljesen átvették tőle az irányítást, a főváros kasszájának kulcsát is nekik adta. Karácsony Gergely nem egy markáns vezető, bár annak szeretne látszani - mondta Láng Zsolt, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője Magyarország élőben című műsorunkban. Karácsony Gergely megbénította Budapestet a rosszul szervezett beruházások miatt - mondta híradónknak az V. kerületi polgármester. Szentgyörgyvölgyi Péter szerint üdvözlendő a 14 év alattiak ingyenes közlekedésére vonatkozó törekvés, ugyanakkor a forgalom-technikai módosításokat értelmetlennek nevezte. Beruházásokra van szükség ahhoz, hogy év végére létrejöjjön az 5,5 százalékos gazdasági növekedés Magyarországon, a kormány napi szinten azon dolgozik, hogy ezt a célt elérje - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Júliusban 4 millió 704 ezer volt a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos havi létszáma - közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy kisváros lakosságával nőtt júliusban az előző hónaphoz képest - mondta Bodó Sándor államtitkár az M1-en. KSH: A munkanélküliek száma 189 ezer volt júliusban, a 3,9 százalékos munkanélküliségi ráta 0,1 százalékponttal csökkent az előző hónaphoz és 0,6 százalékponttal az egy évvel korábbihoz mérve. Magyarország javuló versenyképességéhez járulnak hozzá azok a vállalatok, amelyek az intelligens ipari technológiába fektetnek be - hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter. A civil zöldmozgalmak óriási szellemi potenciált jelentenek, amivel hozzájárulnak ahhoz, hogy teremtett világunk minőségén javítani tudjunk - mondta Nagy István agrárminiszter. Orbán Viktor miniszterelnök Rómába utazott, ahol a katolikus törvényhozók éves találkozóján vesz részt, amelyet minden évben az olasz fővárosban és annak közelében fekvő Frascatiban tartanak. Felerősödhet a migrációs hullám az afganisztáni helyzet miatt - mondta Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Az elmúlt időszakban Afganisztánban történtek bebizonyították, milyen fontos a nemzeti haderő, a nemzeti öntudat, a nemzeti képesség megteremtése - közölte Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Tizenháromra emelkedett a kabuli repülőtérnél elkövetett terrorcselekményben meghalt amerikai katonák száma, miközben amerikai médiumok szerint már 170 fölé nőtt a két robbantásos merénylet és az azt követő tűzpárbaj halálos áldozatainak száma. A tálibok szóvivője elítélte a kabuli repülőtérnél történt terrortámadásokat. A kabuli repülőtérnél elkövetett robbantásokban megölt emberek közül legalább 28 a tálib mozgalom tagja volt - mondta egy tálib tisztségviselő a Reuters hírügynökségnek. Az afgán fővárosban történt terrortámadásért a tálibokkal szemben álló Iszlám Állam vállalta a felelősséget. A legalább tucatnyi amerikai életet követelő halálos támadás nem változtat az evakuációs terveken, az Egyesült Államok a hónap végéig kivonja csapatait Afganisztánból - közölte Joe Biden amerikai elnök. Ben Wallace brit védelmi miniszter szerint újabb robbantások várhatók a kabuli reptér környezetében, miközben a nyugati országok sorra fejezik be mentőakcióikat. A pakisztáni katonák lelőttek három afgánt, aki többedmagával illegálisan próbált átkelni a határon a torkhami ellenőrzőpont közelében - mondta egy tálib forrás a RIA Novosztyi orosz hírügynökségnek. Az Európai Uniónak a migráció megállításán kellene dolgoznia - jelentette ki Salvatore Martello lampedusai polgármester. A koronavírus-fertőzöttek száma meghaladta a 214,5 milliót, a halálos áldozatoké a 4,4 milliót a világon. Izraelben csökken a fertőzési ráta a fertőzöttek továbbra is rendkívül magas, 9 ezer fölötti napi száma mellett. Az amerikaiak csaknem egyharmada megfertőződhetett tavaly az új típusú koronavírussal tavaly a Columbia Egyetem kutatása szerint. Kilencre nőtt a kazahsztáni robbanóanyag-raktárban történt tűzvész és robbanások halálos áldozatainak a száma, a hatóságok négy embert eltűntként tartanak nyilván. Tűz ütött ki egy vegyi üzemben a pakisztáni Karacsi közelében, a helyi média szerint legalább 16-an meghaltak, sokan megsérültek. Lezuhant az orosz légierő egy Szu-24-es típusú bombázója Permtől 95 kilométerre nyugatra, a két pilóta katapultált. Lezuhant egy kisrepülőgép a szlovákiai Horvátberek térségében, a szerencsétlenséget a fedélzeten tartózkodó három személy egyike sem élte túl. A montenegrói rendőrség közel másfél tonna kokaint foglalt le a főváros Zeta nevű részében, egy raktárban. Embercsempészés gyanúja miatt eljárás indult egy 49 éves szlovák sofőr ellen, aki 18 embernek nyújtott segítséget az országhatár illegális átlépésében. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki ismeretlen társával megpróbált kirabolni egy pénzszállító autót Budapesten 15 évvel ezelőtt. A rendőrök a nagylaki határátkelőhelyen fogták el azt a török állampolgárt, aki kamionjával nekiütközött egy HÉV-szerelvénynek Soroksáron. Egy ember meghalt, többen pedig megsérültek egy balesetben a 88-as úton Sárvárnál. Számos közlekedési korlátozásra kell készülni a fővárosban a vasárnapi 36. Wizz Air Nemzetközi félmaraton futóverseny miatt - közölte a BKK. Megkapták a vasúthatósági engedélyt a Hódmezővásárhely-Szeged tramtrain járművei, így megkezdődhet az ötvenezer kilométeres futópróba - írta a Magyar Nemzet. Az asztaliteniszező Szvitacs Alexa és Pálos Péter is bejutott az elődöntőbe a paralimpián, így már biztosan érmesek. Nehéz csoportba került a Ferencváros a labdarúgó Európa-liga sorsolásán: a magyar bajnokcsapat a német Bayer Leverkusennel, a skót Celtic Glasgow-val és a spanyol Real Betisszel szerepel azonos négyesben. Az olasz válogatott 3:0-ra legyőzte a svájci csapatot a női röplabda Európa-bajnokság zadari csoportjában, így a magyar válogatott nyolcaddöntőbe jutott. Jani Réka bejutott a selejtező utolsó fordulójába az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője érte el a legjobb köridőt a Forma-1-es Belga Nagydíj második szabadedzésén.