Belföld

Orbán Balázs Farage-dal beszélgetett a migrációról

2025. szeptember 11., csütörtök 07:20 | Magyar Nemzet
Orbán Balázs Migráció Farage

Nigel Farage kétórás, exkluzív műsorában Orbán Balázs is részt vett, és Magyarország példáján keresztül beszélt arról, hogyan lehet sikeresen kezelni a bevándorlás kérdését – az élő adást Londonból közvetítették a GB News csatornán.

  • Orbán Balázs Farage-dal beszélgetett a migrációról

Nigel Farage szerda este kétórás különkiadással jelentkezett a GB News csatornán, amelynek középpontjában a migráció állt. Az Immigration: The Great Debate című műsorban számos közéleti szereplő szólalt meg, köztük Orbán Balázs, Orbán Viktor politikai igazgatója is.

Orbán Balázs a migrációs válságról

A beszélgetés során Nigel Farage felidézte, hogy Magyarországon mindössze harminc menedékkérelmet fogadtak el 2024-ben, miközben a legális bevándorlás számai is rendkívül alacsonyak. Erre reagálva Orbán Balázs így fogalmazott:

Szerintem a szabály nagyon egyszerű: képesnek kell lenni megvédeni a saját határaidat. Ha erre hajlandó vagy, akkor könnyű elérni ezt az eredményt.

Orbán Balázs hangsúlyozta: a siker kulcsa az elszántság, amely szerinte ma hiányzik Európában és a nyugati világ számos országában. 

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

