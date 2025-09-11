Orbán Balázs Farage-dal beszélgetett a migrációról

Megosztás itt:

Nigel Farage szerda este kétórás különkiadással jelentkezett a GB News csatornán, amelynek középpontjában a migráció állt. Az Immigration: The Great Debate című műsorban számos közéleti szereplő szólalt meg, köztük Orbán Balázs, Orbán Viktor politikai igazgatója is.

Orbán Balázs a migrációs válságról

A beszélgetés során Nigel Farage felidézte, hogy Magyarországon mindössze harminc menedékkérelmet fogadtak el 2024-ben, miközben a legális bevándorlás számai is rendkívül alacsonyak. Erre reagálva Orbán Balázs így fogalmazott:

Szerintem a szabály nagyon egyszerű: képesnek kell lenni megvédeni a saját határaidat. Ha erre hajlandó vagy, akkor könnyű elérni ezt az eredményt.

Orbán Balázs hangsúlyozta: a siker kulcsa az elszántság, amely szerinte ma hiányzik Európában és a nyugati világ számos országában.

