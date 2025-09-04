Takács Károly: "Nagyon sok első osztályos volt a Hunyadi Mátyás iskolában, ennek örvendtem, és köszöntöttem őket, a kis diákokat, és miután név szerint sorolták fel őket, az előző napi információm alapján jött az a gondolatom, hogy de jó, hogy ilyen sok első osztályos van, és de jó, hogy nincs köztük Mohamed mert -és ezt a folytatást nem nagyon adta le senki - mert az illegális migráció nincs jelen a városunkban, és remélem, hogy ez így is marad és itt pont, befejeződött ez tehát nem volt egy politikai nyilatkozatnak folytatása, meg nem is az volt."
Belföld
Orbán Balázs és Menczer Tamás is Oroszlány polgármestere mellé állt + videó
2025. szeptember 04., csütörtök 15:00 | HírTV