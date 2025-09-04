Keresés

2025. 09. 04.
Belföld

Orbán Balázs és Menczer Tamás is Oroszlány polgármestere mellé állt + videó

2025. szeptember 04., csütörtök 15:00 | HírTV

Takács Károly, Oroszlány polgármestere egy tanévnyitón elmondott beszéde kapcsán nyilatkozott.

  • Orbán Balázs és Menczer Tamás is Oroszlány polgármestere mellé állt + videó

Takács Károly: "Nagyon sok első osztályos volt a Hunyadi Mátyás iskolában, ennek örvendtem, és köszöntöttem őket, a kis diákokat, és miután név szerint sorolták fel őket, az előző napi információm alapján jött az a gondolatom, hogy de jó, hogy ilyen sok első osztályos van, és de jó, hogy nincs köztük Mohamed mert -és ezt a folytatást nem nagyon adta le senki - mert az illegális migráció nincs jelen a városunkban, és remélem, hogy ez így is marad és itt pont, befejeződött ez tehát nem volt egy politikai nyilatkozatnak folytatása, meg nem is az volt."

