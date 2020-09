Orbán Balázs: Egy épkézláb javaslatot nem fogalmazott meg az ellenzék

hirdetés

Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke felszólalása előtt gratulált Marosvásárhely újonnan megválasztott polgármesterének, Soós Zoltánnak, majd rátért a fő témájára, amely Pálffy Ilonának, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnökének visszavonulásával volt kapcsolatos. Kunhalmi Ágnes felidézte, hogy bár arról volt szó, hogy konszenzussal döntenek az NVI elnökének utódlásáról, de végül Orbán Viktor miniszterelnök dr. Nagy Attilát, az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárát terjesztette Áder János elé.

A kormány részéről Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára reagált az elhangzottakra. Orbán Balázs szerint

Kunhalmi Ágnest párttársai kellemetlen helyzetbe hozták, hiszen egy olyan témában kellett egy „ötperces performanszot előadnia”, amelyről nem rendelkezik megfelelő információkkal, hiszen azon a tárgyaláson, amelyet Kunhalmi megemlített, azon nem vett személyesen részt.

A parlamenti és stratégiai államtitkára arra is felhívta az ellenzéki képviselő figyelmét, hogy vannak jogszabályok, amelyek megszabják, hogy bizonyos pozíciókra miként lehet jelöltet állítani, illetve ki hogyan tölti be ezt a pozíciót, és ezt nem az Orbán-kormány találta ki, hanem az elmúlt 30 évben mindig is így működött. Orbán Balázs kitért arra is, hogy az egyeztetésen a Demokratikus Koalíció nem is vett részt, a jelenlévő ellenzékiek pedig egy épkézláb javaslatot nem tudtak megfogalmazni az NVI elnökének személyére.

