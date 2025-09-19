Keresés

Belföld

Orbán Balázs: Charlie Kirk felnőtt élete javát vitára áldozta + videó

2025. szeptember 19., péntek 19:00 | HírTV

Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója Charlie Kirk alakját idézte fel.

  • Orbán Balázs: Charlie Kirk felnőtt élete javát vitára áldozta + videó

Orbán Balázs: ,,Egy emberi élet erőszakos elvesztése önmagában is borzalmas tragédia, hátrahagyott család, kisgyermekek sorsa pedig minden jóérzésű embert megérint, de ha túl tudunk egy pillanatra lépni döbbenet első pillanatain, és gondoljuk, hogy mi történt, akkor egy nagyon bajlós kép rajzolódik ki előttünk. Charlie Kirk felnőtt élete, 31 éves volt, felnőtt élete javát vitára áldozta, még pedig ott, ahol ennek történelmi helye van, az egyetemeken. Az egyetem a középkor óta a nyugati civilizáció egyik legfontosabb intézménye."

