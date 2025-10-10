Keresés

Orbán Balázs bemutatja a Tisza Párt menüjét: Adóemelés kijevi öntettel, brüsszeli körettel

2025. október 10., péntek 13:30 | Hír TV
háború Ukrajna Kijev szuverenitás adóemelés Orbán Balázs Orbán Viktor Brüsszel Tisza Párt

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója egy Facebook-posztban vázolta fel a helyzetet: Magyarország a békepárti politikájával útjában áll Brüsszel és Kijev háborús terveinek. Ezért akarnak mindenáron kormányváltást a Tisza Párt segítségével, hogy egy bábkormány adóemelésekkel finanszírozza az ukrajnai háborút.

"Egyetlen dolog áll az útjukban: Magyarország" – Orbán Balázs a nemzetközi nyomásról

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a képlet világos: Brüsszel és Kijev háborút akar, Magyarország pedig békét. Mivel a magyar kormány nem hajlandó fegyvereket és a magyar adófizetők pénzét Ukrajnába küldeni, ezért útjában áll a háborús lobbi érdekeinek. Orbán Balázs szerint pontosan ez az oka annak, hogy minden erejükkel kormányváltást akarnak elérni Budapesten. A cél egy olyan Brüsszel- és ukránbarát kormány, amely gondolkodás nélkül végrehajtja a parancsokat.

A "brüsszeli recept" anatómiája: Hogyan főzzünk katasztrófát magyar pénzből?

De mit is jelent a gyakorlatban ez a "Brüsszel-barát" kormányzás, amit a Tisza Párt képvisel? Orbán Balázs szerint a recept egyszerű: vedd el a pénzt a magyar családoktól és vállalkozásoktól, majd küldd egyenesen Ukrajnába. A Tisza Párt nem is titkolja: ha hatalomra kerülnének, megemelnék az adókat, elvennék a családi kedvezményeket, és a magyar emberek pénzéből finanszíroznák a háborút. Ez a politika nem más, mint a nemzeti érdekek teljes feladása külső parancsra. A magyarok pénzéről nem a magyarok, hanem Brüsszel és Kijev döntene.

A választás a miénk: Szuverén magyar út vagy brüsszeli diktátum?

Orbán Balázs szerint a választás egyszerű és világos. Az egyik oldalon ott van Brüsszel és Kijev receptje, amit a Tisza Párt kínál: magasabb adók, háborús finanszírozás és a nemzeti önállóságunk teljes feladása. A másik oldalon pedig a szuverén magyar út áll: alacsony adók, a béke képviselete, gazdasági erősödés és önálló döntések. A politikai igazgató hangsúlyozza: a kormány ezzel szemben azt képviseli, hogy az emberek tudják a legjobban, mire költsék a pénzüket. A döntés most is a magyar emberek kezében van, és ha a nemzeti erők összefognak, nem lesz erő, amely megtörheti Magyarország akaratát.

Forrás: Orbán Balázs

