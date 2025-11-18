Orbán Balázs: Az óbaloldalhoz szorosan kapcsolódó aspiránsok indulnak Magyar Péter képviselőjelölti előválasztásán + videó

Megosztás itt:

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója: "Azok a jelöltek, akiknek neve nyilvánosságra került, ott a dolog teljesen egyértelmű, egy baloldali konglomerátum állt össze 22 után immáron úgy néz ki, hogy 26-ban is. ők lesznek a politikai ellenfeleink tehát én is olvasom az életrajzokat, tehát a Gyurcsány-kormány vagyonvédelméért felelős szervezetnél dolgozó ember. Köszönjük szépen, erre még emlékszünk. A pécsi nem tudom baloldali szoci polgármesternek a rokona, testvére, barátja, tehát látszik az, hogy Magyarországon újra a baloldal felállt egy falanxba velünk szembe."

Orbán Balázs hozzátette: egy olyan baloldal állt össze, akik a brüsszeli terveknek dolgoznak, ez az adóemelést, a háborút és a megszorításokat jelenti.