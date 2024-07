Orbán Balázs: Az elmúlt hónapokban brutálissá vált a politikai közbeszéd, ami hozzájárul az erőszakos cselekményekhez + videó

Szikra Levente, vezető elemző, Alapjogokért Központ: "Bizonyos mértékű feszültség mindenhol megjelenik, de azért az elmúlt hetekben, hónapokban azt láthattuk, hogy a baloldali buborékokban mintha nagyobb lenne a frusztráció. Nagyobb lenne a feszültség a jobboldali politikusokkal szemben. Vagy adott esetben, hogyha nem is a bal-jobb, hanem mondjuk a szuverenista-globalista tengelyen nézzük. Robert Fico elleni merényletet is azért megelőzték olyan internetes bejegyzések, reklámkampányok, sajtónyilatkozatok, amelyek nem voltak kifejezetten békességesek vele kapcsolatban."

Both Hunor szenior elemző, Századvég: "Tehát, ez teljesen nonszensz és az is az, hogy vannak a nagy, híres jogvédő szervezetek, ugye Transparency International, Helsinki Bizottság. Megnéztem őket és sehol egy árva szót sem szólnak erről. A fákért, a kivágott fákért aggódnak, a börtönben lévő emberek jogaiért aggódnak, de hol van az, hogy itt álljunk meg és ne menjünk tovább ezen az úton, mert ez most már tényleg túlzás, pláne két ilyen merénylet árnyékában."

Both Hunor szenior elemző, Századvég: "A konzervatív embereknek, a jobboldali vezetőknek nincsenek emberi jogaik sem? Nyugodtan lehet uszítani az ellene való gyilkosságra is?"

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.