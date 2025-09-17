Orbán Balázs: Az ellenzék trükkökkel és hazugságokkal készül a választásra

Megosztás itt:

Orbán Balázs a Blikk Talk adásában elmondta: a magyar ellenzék legnagyobb tévedése ma az, hogy elhiteti magával: a botrányok, a hangfelvételek, a politikai cirkusz majd kiváltják a valódi kormányzóképességet. Véleménye szerint valójában ennek az ellenkezője történik:

ahol elfogynak az érvek, ott marad a kiabálás, az agresszió és a trükközés. Ez látszik napjainkban Magyarországon is – a mindennapos ferdítések, a titkolózás, a hazudozás és a kiszivárgott adóemelési tervek jelzik, hogy az újonnan érkezők nem tiszta vitára, hanem a választók becsapására készülnek.

Ezzel ellentétben a kormány 2010 óta következetesen azt teljesítette, amit vállalt: megvédte a családokat, a rezsit, a munkahelyeket és a nyugdíjakat. Sikerült, még egy háború, egy energiaválság és egy rendkívül rossz inflációs környezet közepette is – hangsúlyozta a miniszterelnök politikai igazgatója.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!