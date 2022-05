Orbán Balázs alaposan helyretette Mellár Tamás álhírét

Megosztás itt:

Elítéljük Oroszország agresszióját és kiállunk Ukrajna területi integritása mellett, de Magyarország ki akar maradni ebből a konfliktusból és békét szeretne - mondta Halász János (Fidesz) napirend előtt. A képviselő szerint Magyarország számára elfogadhatatlan az energiahordozók embargója, ráadásul az Európai Bizottság felmondta a korábbi megegyezést.Az orosz olaj nélkül a magyar gazdaság leállna, és ez egy atombomba lenne a gazdaság számára.

A baloldal is mondjon nemet Brüsszel szankciójára!

- tette hozzá.

Minderre Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára azt mondta, az energiaárak emelkedése miatt jelentősen megugrott az infláció, és ezt tovább erősítette a háború.

Ha megvalósulna az olajembargó, akkor a német gazdaság teljesítménye 3 százalékkal csökkenne, így

nem az a megoldás, hogy lábon lőjük magunkat.

Dömötör közölte, nem fogjuk engedni, hogy a háború árát a magyar emberek fizessék meg, és ezt képviselte Orbán Viktor kormányfő is az Ursula von der Leyennel való tárgyalásán.

Nyugdíjemelés

A munkaalapú társadalom mellett az idősek megbecsülése a másik fontos eleme a mostani kormánynak - mondta napirend előtt Nacsa Lőrinc (KDNP). Sikerült megőrizni a nyugdíjak vásárlóértékét az elmúlt években, míg a baloldal csak szavak szintjén aggódik a nyugdíjasokért - tette hozzá.Az idősek továbbra is számíthatnak a Fidesz-KDNP-re.

Zsigó Róbert válaszában azt mondta, amíg nemzeti kormány van, addig a nyugdíjak vásárlóértékét meg fogják őrizni.

Az elmúlt években 900 milliárd forintnyi pluszjuttatást fizettek ki, míg a korábbi Gyurcsány-Bajnai kormány csak elvett az idősektől

- tette hozzá a Miniszterelnökség családokért felelős államtitkára. Szólt arról is, hogy július 1-től 3,1 százalékos nyugdíjemelés lesz januárig visszamenőleg.

Paks 2 nélkül nincs energiabiztonság

Meg kell építeni Paks2-t, mert beláthatatlan következményei lennének annak, ha nem épülne meg - így válaszolt Süli János, Paks bővítésért felelős miniszter Keresztes László Lórántnak (LMP). A miniszter közölte, hogy az atomerőmű üzemanyag-ellátása jelenleg is megoldott, és bízik benne, hogy ez így is marad. A Roszatom egyébként jelenleg is épít atomerőművet Törökországban - tette hozzá.

Nem kellene csacsiságokat beszélnie, mivel a Paksi Atomerőműbe érkező üzemanyag nem Ukrajnán keresztül érkezik, hanem Lengyelországon át

- így tette helyre Mellár Tamás (Párbeszéd) kijelentését Orbán Balázs. A Miniszterelnökség államtitkára arra reagált, hogy Mellár szerint Ukrajnán át érkezik a fűtőanyag Paksra, és azt le is lőhették volna, és ennek súlyos következményei lettek volna. Orbán Balázs mindezek mellett rámutatott arra is, hogy a KSH módszertanáról lehet vitázni, de ezek mind Eurostat által jóváhagyott elemek.

"Álljon a magyar érdekek oldalára a Momentum!"

Nem a segélyalapú, hanem az adócsökkentésre alapozott és a beruházásokat serkentő gazdaságban hiszünk 2010 óta - így válaszolt Bodó Sándor Komjáthi Imre (MSZP) napirend előtti felszólalására. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára közölte, a Tungsram elbocsátási hulláma kapcsán zajlanak az egyeztetések, hogy mindenki új álláshelyet találjon. Mindezzel párhuzamosan ebben az MKIK is részt vesz, hogy állást találjanak a munka nélkül maradottaknak - tette hozzá.

Ez az Országgyűlés, és nem a médiahatóság épülete

- így reagált Menczer Tamás Tompos Márton (Momentum) felszólalásra, aki az állítólagos orosz propaganda betiltását követelte. A Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára felhívta a figyelmet arra, hogy a Momentum a szlovák és a román választáson nem egy magyar pártot támogatott.

Önök a háború kapcsán korábban azt mondták, hogy fegyvert és katonát is lehet küldeni Ukrajnába.

A magyar érdekkel ellentétes a Momentum véleménye, de Menczer bízik benne, hogy meg fogják ezt változtatni.