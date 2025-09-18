Orbán Balázs: A társadalom minden rétegét segíteni fogja a kormány + videó

Megosztás itt:

Orbán Balázs: "Nagy programként fut a béremeléseknek az előkészítése, amelyek jövő év január elsejétől lépnek hatályba, az ezzel összefüggő adócsökkentéseknek a kitárgyalása és szeretnénk segíteni a nyugdíjas korosztálynak is, aki a leginkább érintettje annak, hogy a háború miatt blokkolva van a magyar gazdaság, úgyhogy ott is nyugdíjemelésről döntött a kormány és a nyugdíjas utalványok kézbesítése is történik."