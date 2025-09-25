Orbán Balázs: A svéd kormány saját magát buktatta le

Megosztás itt:

Önleleplező döntést hozott a svéd kormány – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök korábban tagadta, hogy Svédországban olyan mértékben romlott a közbiztonság, hogy a bűnszervezetek kiskorúakat használnak fel bűncselekmények elkövetéséhez, a kormánya most mégis olyan döntést hozott, amely éppen ezt igazolja

– írta Orbán Balázs. A politikai igazgató szerint Svédországban idén több mint száz robbantás és lövöldözés történt, harminchárom halálos áldozattal. A legtöbb eset a szervezett bűnözéshez köthető, és gyakran bevándorló hátterű bandák állnak mögötte.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!