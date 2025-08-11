Orbán Balázs: A politika fő tere ma a Facebook, a Tisza Párt pedig megfutamodik a szakmai vitáktól + videó

A közbeszéd és politikai vita felköltözött a digitális térbe - erről a miniszterelnök politikai igazgatója beszélt a Harcosok órájában. Orbán Balázs szerint ennek legfőbb tere az online térben a Facebook lett. A miniszterelnök politikai igazgatója hangsúlyozta: annak a politikai erőnek, amely győzni akar, annak jelen kell lennie.
A Tisza Párt elbukta a szakpolitikai vitákat az egészségügy kérdéseiben - erről is beszélt a miniszterelnök politikai igazgatója a Harcosok Órájában. Orbán Balázs azt mondta: Magyar Péter képviselői folyamatosan megfutamodnak a viták elől, amit az is bizonyít, hogy nincs versenyképes mondanivalójuk róla. A politikus hozzátette: ezért csak egy dolog maradt nekik, hogy hergeljenek.
