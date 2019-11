Orbán Balázs: A nemzeti intézmények képesek megvédeni a közösségeket a globalizáció káros hatásaitól

A Katona József Színház közleményben jelentette be, hogy megválik egy meg nem nevezett munkatársától súlyos erkölcsi kihágások miatt. Gothár Péter rendező, aki az SZDSZ parlamenti képviselő-jelöltje is volt, bevallotta, „elfogadhatatlan módon” közeledett egy kolléganőjéhez. Gothár Péter ügyében a Színház- és Filmművészeti Egyetem vezetősége eseti etikai bizottság felállítását kezdeményezte. Korábban a DK színeiben önkormányzati képviselő-jelöltként induló politikus zsarolhatta meg Borkai Zsoltot a szexvideóval - tudta meg a Vadhajtások. Az időközben a Fideszből kilépett és polgármesteri mandátumáról lemondott győri városvezetőtől a férfi 20 millió forintot kért a felvételekért az önkormányzati választások előtt. Petíciót indítottak a dél-budai szuperkórház megépítéséért - mondta Simicskó István, Újbuda KDNP-s országgyűlési képviselője. Ismét botrányosan viselkedett az egyik ellenzéki képviselő a parlamentben. A jobbikos Jakab Péter beült Orbán Viktor miniszterelnöki székébe a parlamenti patkóban, és az alelnök többszöri felszólítása ellenére sem fejezte be a rendbontást. A parlamentben történtek ismét világossá tették: szükség van az Országgyűlésről szóló törvény és a házszabály módosítására - jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté közölte: a trágárságnak, az ocsmányságnak és a rendzavarásnak nincs helye az Országgyűlésben. A Mi Hazánk Mozgalom büntetőfeljelenést tesz közösség elleni uszítás miatt az Index internetes portál ellen - közölte a párt elnöke. Toroczkai László szerint a weboldal a Puskás Aréna megnyitóját követően magyargyűlöletre uszító videót, véleménycikket és karikatúrát közölt. Nincs tervben a választási törvény módosítása – közölte a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportja. A kormány eddig sem támogatta, és ezután sem támogatja a Demszky-korszakban bevállalt dugódíj bevezetését. A Miniszterelnökség közölte: ha Karácsony Gergely ragaszkodik a dugódíj bevezetéséhez, azt elsőként a Fővárosi Közgyűlésben, majd annak állásfoglalása után a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában és az Országgyűlésben érdemes megvitatni. A tudomány ma is közös építmény, amelyen a legkülönfélébb nemzetek kutatói ugyanannak az igazságnak a megismerésén, megértésén dolgoznak - mondta Áder János köztársasági elnök a Tudomány Világfórumának budapesti megnyitóján. Alapjaiban változik meg a hazai szakképzési rendszer a 2020-21-es tanévtől; rugalmasabb, a piaci igényekhez illeszkedő, a lemorzsolódást hatékonyabban megakadályozó intézményi szerkezet jön létre - mondta Schanda Tamás államtitkár. Másfél éves szakmai egyeztetés előzte a szakképzési rendszer átalakítását - mondta a szakképzésért felelős helyettes államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Pölöskei Gáborné közölte: az elfogadott jogszabály-módosítás szerint a szakképzésben résztvevő tanárok nem közalkalmazottak, hanem munkavállalók lesznek, így a bérük is több lesz. Sikeres a magyar fejlesztéspolitika, már 42 százalékos az uniós pályázati források lehívása – mondta Perényi Zsigmond, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium víziója, hogy 2030-ra Magyarország az első 5 európai ország közé kerüljön, ahol a legjobb élni, lakni, és dolgozni, azaz javuljon az életminőség - mondta Boros Anita államtitkár. A kormány három részletben emeli a bírák és az ügyészek illetményét: január 1-jétől a bírák 32 százalékos, az ügyészek 21 százalékos, majd 2021-ben és 2022-ben 12, illetve 13 százalékos emelésben részesülnek - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter. Átlagosan harminc százalékkal nő minden bölcsődei szakdolgozó bére 2021-re – közölte Novák Katalin államtitkár. A gyermekek védelme, egészséges testi-lelki-szellemi fejlődésük biztosítása mindennél fontosabb a magyar kormány számára - hangsúlyozta az Emberi Erőforrások Minisztériuma a gyermekjogi világnapon. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,73 százalékos emelkedéssel, 43 938,90 ponton, új történelmi csúcson zárt. A Gazdasági Versenyhivatal 20 millió forintra bírságolta a HelloPay Zrt. készpénzmentes fizetési szolgáltatót, mivel jogsértőnek találta, hogy a társaság a termináljain alapbeállításként alkalmazta a 10 százalékos borravalót. Menachem Margolin rabbi, az Európai Zsidó Szövetség elnöke levélben fejezte ki köszönetét Orbán Viktornak Izrael és a zsidóság melletti kiállásáért. Várhelyi Olivér vezetése alatt a bővítési portfólió erősíteni fogja az Európai Uniót - közölte Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár, és bírálta a magyar ellenzéket, amiért akadályozta a magyar jelölt biztosi kinevezését. Egyetlen euróövezeti ország költségvetés-tervezete sem utal arra, hogy súlyosan megsértené a Stabilitási és Növekedési Paktum követelményeit a következő évben - közölte az Európai Bizottság. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter konzuli hivatalt nyitott meg a máltai Vallettán. Magyarország 170 további katona telepítéséről döntött, ezzel egyharmadával növeli katonáinak számát a NATO misszióiban - közölte Szijjártó Péter Brüsszelben, a NATO-tagországok külügyminisztereinek tanácskozása után. Egyre több illegális bevándorló van Szerbiában a magyar határ közelében, évek óta nem volt annyi migráns a határ mellett fekvő Magyarkanizsán, mint az utóbbi hetekben - közölték az illetékesek. A görög kormány bezárat három túlzsúfolt menekülttábort Leszbosz, Híosz és Számosz szigetén, helyettük indulási és azonosítási központokat hoz létre egyenként ötezer főnyi befogadóképességgel - közölte Sztéliosz Pecasz kormányszóvivő. A görög parti őrség 45, Olaszországba tartó menedékkérőt tartóztatott fel, és átszállította őket a nyugat-görögországi Katakolo kikötőjébe - jelentette az ERT görög televíziós csatorna. Őrizetbe vették egy embercsempészbanda 8 külföldi tagját Olaszországban, a bűnözők pakisztáni, indiai és bangladesi állampolgárok illegális beutazását szervezték meg - közölték az olasz hatóságok. Donald Tuskot, az Európai Tanács leköszönő elnökét választotta meg elnökének az Európai Néppárt zágrábi tisztújító kongresszusán. Az Európai Néppárt elnökeként harcolni fog a populizmust ellenző szavazók voksaiért - ígérte Donald Tusk. Boris Johnson konzervatív párti brit miniszterelnök szerint az Egyesült Királyság januárban kilép az EU-ból. Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezetője szerint új kilépési megállapodásra és népszavazásra van szükség. 23 ember meghalt - köztük 16 külföldi, feltehetően iráni fegyveres - azokban a légicsapásokban, amelyeket Izrael hajtott végre Szíriában - közölte az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja. 14 emberrel végzett a Kongói Demokratikus Köztársaságban a Szövetséges Demokratikus Erők elnevezésű ugandai lázadócsoport - közölték a kongói hatóságok. A kínai vezetés közleményben tiltakozott az ellen, hogy az amerikai szenátus elfogadta a hongkongi tüntetőket támogató és egyben Kínát az erőszak veszélyeire figyelmeztető törvényjavaslatot. Lezuhant egy amerikai katonai helikopter Afganisztán keleti részén - két amerikai katona életét vesztette. Vontatva érkeznek az Odessza közeli Ocsakiv város kikötőjébe az Oroszország által visszaadott ukrán hadihajók, miután az ukrán hadiflotta parancsnoka szerint az orosz fél tönkretéve adta át őket. Vizsgálatot indított a szerb katonai hírszerzés, mivel attól tartanak, hogy orosz kémek szerb ügynököket akartak beszervezni a közelmúltban. Megdöbbenéssel fogadták Németországban egy köztiszteletben álló berlini főorvos meggyilkolását - az áldozat Richard von Weizsäcker néhai államfő fia. A berlini gyilkosság egy nyilvános ismeretterjesztő előadáson történt – a tájékoztatás szerint késelő pszichés megbetegedésben szenved, és az áldozat családjával szembeni ellenérzései indíttatták a bűncselekményre. Halálra gázoltak egy 63 éves kerékpározó asszonyt Bőcsön, a gázoló segítségnyújtás nélkül továbbhajtott - közölte a rendőrség. Három súlyos és egy könnyebb sérültje van egy Csobánka közelében történt balesetnek - közölte a rendőrség. Két személyautó ütközött össze, egy gyermeket mentőhelikopterrel szállítottak kórházba. Életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéltek három férfit, aki egy idős házaspárt bántalmazott és rabolt ki Tatán, egy 76 éves férfi halálát okozva - közölte a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség. Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt emeltek vádat egy zalai mezőgazdasági cég ágazatvezetője ellen, aki olyan feladattal bízta meg beosztottait, ami miatt hárman súlyosan megsérültek - közölte a Zala Megyei Főügyészség. Földrengést szimuláló védelmi igazgatási gyakorlatot tartanak holnap Kőbányán, az Óhegy parkban, ezért forgalomkorlátozásra lehet számítani - közölte Budapest Főváros Kormányhivatala. Egy magyar kerékpáros rajthoz állhat jövőre a tokiói olimpián a férfiak országúti mezőnyversenyében - közölte a magyar biciklis szövetség. A Magyar Úszó Szövetség írásbeli megrovásban részesítette Kenderesi Tamást, valamint szövetségi támogatását fél évre megvonta, utóbbi büntetést azonban fél évre felfüggesztette. A Tottenham Hotspur labdarúgócsapata José Mourinhót nevezte ki vezetőedzőnek, miután megvált Mauricio Pochettinótól.