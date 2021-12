Schanda Tamás: A baloldalnak nem fontos a szuverenitás

Megosztás itt:

„A zöld mozgalom jelszava a '70-es évek óta az, hogy cselekedj lokálisan, gondolkodj globálisan. A Fidesz környezetpolitikáját úgy lehetne leírni, hogy panaszkodj globálisan, ne csinálj semmit lokálisan (...)

- mondta Ungár Péter.

„A bezárás mellett van az önök miniszterelnök-jelöltje is, Márki-Zay Péter is, aki semmi mással nem akar foglalkozni, minthogy azoknak az embereknek a munkahelyét is tönkretegye és elvegye. Ez beleilleszkedik abba a baloldali politikába, amit önök az energiapolitika területén művelnek, hiszen önöknek semmilyen esetben nem fontos a szuverenitás, önöknek az energiaszuverenitás sem fontos (...)"

- válaszolt Schanda Tamás.

Hír TV

