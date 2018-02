Orbán: Az uniós érkező pénz nagy része visszacsorog

Magyarországon összességében keres az unió, de ez így rendben van – erről Orbán Viktor beszélt a Megyei Jogú Városok Szövetsége közgyűlésén. A miniszterelnök a kampányrendezvényként is helytálló eseményen úgy fogalmazott, hogy az elmúlt nyolc év eredményeit a magyarok csak saját maguknak köszönhetik. Ezzel kapcsolatban mondta, hogy éves lebontásban a magyar nemzeti össztermék 110 és 120 milliárd euró között van, míg az unió 4 milliárd eurót ad. A kormányfő aztán arról beszélt, hogy nemzetközileg elfogadott tanulmányok szerint ennek nagy része visszacsorog a támogatókhoz, de ő úgy véli, hogy még több is visszamegy.

„Ha pedig azt is megnézzük, hogy mi van az Európai Unióból érkező négymilliárd euró mögött, akkor azt is mondhatjuk, erről nemzetközileg is elfogadott tanulmányok számolnak be, hogy ennek egy tekintélyes része vissza is megy. Sőt, én odáig is elmerészkednék, hogy valójában keresnek rajtunk. Nekünk is jó ez a rendszer, mi is megtaláljuk benne a magunk számítását, de összességében, akik a pénzt adják, azok keresnek rajtunk” – mondta a kormányfő.