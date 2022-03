Orbán Viktor: Aki légtérzárat akar, az légtérháborút akar

Megosztás itt:

Aki légtérzárat akar, az légtérháborút akar - pontosította a kormányfő a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

Orbán Viktor arról beszélt, hogy két napot és két éjszakát volt Brüsszelben. Nagy tétek forogtak kockán, de sikerült nagyobb baj nélkül kikerülni a tárgyalásokból.

"A NATO egyszerűbb volt, mert lemásolta a magyar álláspontot Ukrajnával kapcsolatban" - tette hozzá. NATO-hadsereg nem létezik, csak felajánlások vannak, és nem szervez olyan hadsereget, ami bevonulva Ukrajnába, vagy fegyvert küldene. Persze egyes tagállamok szabadon dönthetnek arról, hogy belépnek-e a konfliktusba. A vita végén kiderült, hogy mindenki azt tesz amit akart - tette hozzá.

Mi mindent megteszünk Ukrajnáért amit megtehetünk, de azt nem kérhetik, hogy tönkretegyük magunkat - mondta.

Orbán Viktor elmondta: Volodimir Zelenszkij az EU-csúcson nemcsak őt, hanem mindenkit megszólított, megtámadott, akiről úgy gondolta, hogy nem elég elkötelezett az ukrán nép mellett.

"Az európai politika nagy része megrendezett elemekből áll, egyfolytában ezzel élek, de ettől még komolyan kell venni az ilyesmit, ebben nem látok semmi rendkívülit. Talán szokatlan, de a háborúnál szokatlanabb nincs" - mondta Orbán Viktor az ukrán államfő fellépéséről, hozzátéve: természetesen az ő érdeke az, hogy minél több NATO-országot bevonjon a háborúba. "Mi nem akarunk részt venni ebben a háborúban, a mi erkölcsi felelősségünk nem Ukrajnával hanem a magyarokkal szemben áll fenn" - hangsúlyozta a kormányfő, kiemelve: neki nem az ukrán államfővel van vitája, hanem a baloldali ellenzékkel. "Az az alternatíva, amit Gyurcsánytól hallottam, hogy csak két lehetőség van, hogy vagy erkölcsileg pocskondiázzuk magunkat, vagy meghalunk, az nem igaz" - emelte ki Orbán, hozzátéve: ha az a kérdés, hogy kinek az oldalán állunk, akkor 1100 éve az a válasz, hogy a magyarok oldalán állunk.

"A magyarok erkölcsileg helyes álláspontot képviselnek: mindent megadunk az ukránoknak, de nem áldozzuk fel értük a magyarokat" - szögezte le a kormányfő.

Azt nem kérhetik az ukránok, hogy tegyük tönkre magunkat - mondta a kormányfő.

Orbán Viktor elmondta: a magyar politika magyarbarát, nem ukrán-, vagy oroszbarát, s hozzátette: a lényeg a nyugalom, a stratégiai nyugalom, meg kell őrizni higgadtságunkat, körültekintésünket nyugalmunkat. "A veszélyek korát éljük" - tette hozzá.

A háború megváltoztatta a gazdasági helyzetet, minden újra kell számolni, s ez összefügg az energiaárakkal is, s ez az uniós csúcson is fogas kérdésnek bizonyult.

"Mindenki tudja, hogy Magyarországon választások lesznek és népszavazás, mindenki tudja, hogy Magyarországnak specifikus helyzete van, itt olyan dolgok dőlnek el, aminek lesz európai jelentősége. Már nemcsak az a kérdés, hogy visszamegyünk a múltba, a Gyurcsány-korszakba, vagy megyünk tovább előre. De ezen túl már a biztonság és béke is bekerült a kérdések közé, csak a Fidesz tudja ezt garantálni az országnak. Van, aki úgy gondolja, jobb lenne egy csendesebb kampány. Én nem csillapítani akarom a kampány, hanem őszintén beszélni, minél több ember bevonásával" - emelte ki a kormányfő.

A gazdasági ügyekről szólva Orbán elmondta: a G7-es csúcson az élelmiszerárakkal kapcsolatban Macron megkongatta a vészharangot, szokatlanul durva hangon említve, hogy élelmiszerválsággal fog szembenézni a világ, hiszen Ukrajna és Oroszország is nagy élelmiszerellátó, főleg olyan országokba exportál, ahol nem terem elég gabona. "A gabonahiány egész nagy térségeket, kontinenseket is képes destabilizálni, ezért az orosz és ukrán gabona exportjának kiesésével baj lehet olyan országokban, amelyek migrációt bocsátanak ki" - mutatott rá a kormányfő, hozzátéve: Magyarország 17 millió ember ellátására képes, ez akár a 20 milliót is elérheti. De ha az árak elszaladnak, hirtelen megjelennek majd olyan vevők, akik olyan magas árakat ajánlhatnak fel a magyar termelőknek, akik kiszippanthatják az élelmiszert a magyar piacról, ezért kellett korlátozni a gabonakivitelt. Ez súrolja az uniós szabályokat, de a kormányfő hisz abban, hogy ezek a szabályok előbb-utóbb megváltoznak.

Az energia ára a háború előtt kezdett növekedni, a háború csak rátett egy lapáttal. "Azért emelkednek az árak Európában, mert az unió emeli. Ez egy program. A klímaválság elkerülése érdekében központilag emelik az energia árát, speciális adót vetnek ki rá, ezzel elérik, hogy a szénből, olajból, gázból előállított energia akár piaci alapon nyereséges is lehetne, az áremelések miatt nem az. Én vitatom, hogy ez jó folyamat, de lehet róla filozófiailag vitatni. Viszont most, a háború idején ezt a politikát nem lehet folytatni. Nem tehetjük ki a családjainkat arra, hogy három-négyszeresen emeljük az energia árát. Ettől epét hánynak Brüsszelben" - mondta Orbán Viktor aki szerint a brüsszeli bürokratáknak néhány hónapon belül ezt be kell látniuk.

Az infláció növekedése mögött is az energiaáremelkedés áll, tette hozzá.

