Orbán: Aki együttműködik a magyarokkal, az jól jár

A miniszterelnök szerint mára a Kárpát-medencében megerősödött és versenyképessé vált az a gondolat, amely szerint a közép-európai népek abban érdekeltek, hogy mindannyian erősek legyenek. A kormányfő szólt arról is, hogy a környező országokban – vérmérséklettől függően - be-, illetve elfogadták a határon átnyúló gazdasági fejlesztési programokat.

„Kellő szerénységgel és az erőnk viszonylagosságának tudatával, de magabiztosan azt kell mondanunk, hogy azt is láthatja mindenki a Kárpát-medencében, hogy aki együttműködik a magyarokkal, az jól jár. Az nemcsak helyesen, erkölcsileg és filozófiailag cselekszik helyesen, hanem jól jár. Ha a szerbek a magyarokkal együttműködnek, akkor jól járnak. Ezt Vucic elnök úr többször nyilvánosan elmondta. A horvátok esetén ugyanez a helyzet, bár most éppen konfliktusok terhelik a két ország kapcsolatát, de Horvátországban is pontosan tudják, hogy ha együttműködnek a magyarokkal, azzal ők is jól járnak” – jelentette ki Orbán Viktor.