Orbán: A liberális demokrácia kiüresedett, ezért kell új vezéreszme

A kereszténydemokrácia megvédi a migrációtól határokat és a hagyományos családmodellt tekinti értéknek – erről a miniszterelnök beszélt a Kossuth Rádiónak adott interjújában. Orbán Viktor azt mondta: a liberális demokrácia kiüresedett, ezért kell új vezéreszmét találni.

„Én úgy látom, hogy a magyar és az európai társadalomfejlődés termelt ki olyan gondolatokat, olyan értékeket, amelyek a mai korban használhatók, igaz, hogy ezek régi vágásúaknak tűnnek, meg már egyszer voltak, meg ezeket már meghirdették, ennek nevében egyszer már naggyá és sikeressé tették Európát, és köztük Magyarországot is. És ilyen a kereszténydemokrácia. Ezt kell szerintem elővenni, ezt kell szerintem leporolni, ezt kell kicsit modernizálnunk, és a régi érékeihez ragaszkodni. És ennek az eszmerendszernek a keretében el tudjuk gondolni a következő 20-30 évét Magyarországnak, és Európának. Szóval a kereszténydemokrácia megvéd minket a migrációval szemben. Megvédi a határokat, a hagyományos egy férfi, egy nő családmodellt támogatja és a keresztény kultúrát megvédését is természetesnek tekinti. Ezért ma, ez a gondolati kör, gondolati rendszer alkalmasabb a gyakorlati politikai zsinórmértékül, mint a liberális demokrácia” – fogalmazott a miniszterelnök.

A miniszterelnök az interjúban arról is beszélt, hogy a jövő hét elején nyújtják be a kormánypropagandában „Stop Soros”-ként emlegetett alkotmánymódosítást a parlamentnek, és keretében módosítják majd a Büntető törvénykönyvet is. A miniszterelnök hozzátette: kimondják általános elvként azt is, hogy mindenkit megillet a nyugodt otthonhoz való jog, ezért nem lehet akárhol tüntetni.