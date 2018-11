Operettbonvivánból lázadó Koppány: Dolhai Attila

Dolhai Attila számára Koppány igazi szerepálom volt. Amikor szóba került, hogy az Operettszínház bemutatja az István a királyt, Dolhai Attila úgy döntött visszatér az általa 4 éve elhagyott műfajhoz. Mindig romantikus bonvivánszerepeket kapott, és Koppány remek alkalom megtörni ezt a sztereotípiát.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Érdekességként említette Dolhai Attila, hogy Szörényi Levente mind István, mind Koppány szerepét tenor hangra írta, ami remek eszköz a két hős egymás mellé helyezésére. Nem lehet eldönteni kivel szimpatizál a néző, hisz tulajdonképp két hőse van a darabnak. "Ó mondd, te kit választanál?" Az István a király új rendezése is igyekszik ezt a szerzői zsenialitást felszínre hozni. Székely Kriszta rendező döntése is az volt, hogy Dolhai Attila játssza akkor is, ha egyébként hangi adottságai és szerepeinek többsége a "pozitív hős" István eljátszására is feljogosíthatná. Decemberben lesz egy nagy István a király koncert az Arénában, lévén a darab is születésnapját ünnepli, s erre invitál minket Dolhai Attila.

A műsorban azonban a művész komolyabb szerepei is szóba kerültek, hisz az operett-bonviván imázsát fajsúlyos operaszerepekkel is gazdagította az utóbbi időben, nem csupán a rockopera felé hagyta el korábbi ismert területét, az operettet. Egy hosszú folyamat része volt, míg eljutott odáig, hogy operát énekeljen. Dolhai Attila jóformán újratanult énekelni, hogy képes legyen a feladatot teljesíteni. Az alapokig ment vissza, hogy magáévá tegye az operaéneklést, s ennek eredményeként letette saját sikereit, és újraismerkedett a testével, hangjával. Hogy mire jutott Dolhai Attila a folyamat végén, megtudhatják az Ikon legújabb adásából.