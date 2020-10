Operatív Törzs: Az elhunytak között minden nap találni középkorúakat is

Az operatív törzs hétfői tájékoztatóján Müller Cecília beszámolt róla, hogy a járvány második hullámának meredeken emelkedő szakasza zajlik egész Európában, így Magyarországon is, a fertőzöttek száma dinamikusan emelkedik. Közölte, az előző 24 órában 2316 újabb magyar állampolgár szervezetében mutatták ki a koronavírust, ezzel 61 563 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 47 többségében idős, krónikus beteg, így 1472-re emelkedett a járványhoz köthető halálos áldozatok száma, 16 491-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 43 600 fő, 2602 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 233-an vannak lélegeztetőgépen. – Az elhunytak között sajnos minden nap találni középkorúakat is – hangsúlyozta az országos tiszti főorvos, hozzátéve: a krónikus betegek feltétlenül konzultáljanak háziorvosukkal, az egészségesek pedig pótolják a szervezetük C- és D-vitaminszükségletét.

Kijelentette, hogy a velünk egy háztartásban élő idős emberekre is hatványozottan figyeljünk és tartsuk be a védelmi szabályokat, mert óriási egyéni felelősségünk van a járvány terjedésének megfékezésében.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese arról is tájékoztatott, hogy a módosított kormányrendelet szerint minden hatévesnél idősebb személy számára kötelező a maszkviselés a szabadtéri rendezvényeken és a sportrendezvényeken is. A sportrendezvények helyszínén és a szabadtéren megtartott gyűlésen maszkot kell viselniük a résztvevőknek. A sportrendezvényeken nem kell maszkot viselniük a sportolóknak, az edzőknek, a mérkőzésvezetőnek, a versenybírónak és a segítőinek. A gyűlésen felszólaló maszk nélkül mondhatja el felszólalását. Azt, aki a sportrendezvény vagy a gyűlés szervezőjének felszólítása ellenére sem visel maszkot, a rendezvény szervezője köteles felszólítani a helyszín elhagyására.

A rendőr alezredes ismertette, hogy a hosszú hétvégén a védelmi szabályok megsértése miatt 277 intézkedést hajtott végre a rendőrség, a kormányrendelet hatályba lépése óta 585 személlyel szemben intézkedtek, mert nem vagy nem megfelelően viselt maszkot, ebből 31 esetben ezen a hétvégén. 21 esetben pedig a vendéglátóegységek 23 órás zárásának megsértése miatt intézkedtek. Elmondta azt is, hogy jelenleg 28 070 személy van hatósági házi karanténban.

Közel egymillió PCR-tesztet végeztek el eddig, de bevezették az úgynevezett antigén teszteket is, amelyek gyors diagnosztikára adnak lehetőséget – válaszolta újságírói kérdésre Müller Cecília. Mint mondta, a WHO is a járvány dinamikájához igazodva határozza meg javaslatait, az öt százalékos pozitivitási arány az újranyitások ideje alatt született, azonban azóta más mutatókkal is rendelkezünk. A tisztifőorvos kijelentette: Magyarország megfelel a WHO előírásainak, elegendő tesztet végzünk.

A pedagógusok fertőzöttségével kapcsolatban elmondta, a KLIK nem minősül adatkezelőnek, az egészségügyi, szenzitív adatok csak jogszabályilag adatgazdának minősülő intézménynél lehetnek, ilyen például a Népegészségügyi Hatóság. Ez nem jelenti azt, hogy egy-egy intézményben ne tudná az igazgató, vagyis a munkáltatói jogkört gyakorló, hogy hány pedagógus érintett, de az információ kezelése jogszabályhoz kötött.

A Magyar Nemzet kérdésére válaszolva Müller Cecília elmondta, az operatív törzs tud olyan esetekről, hogy néhányan, akik tavasszal már meggyógyultak, most ismételten betegként jelentkeztek, de a vírus által kiváltott immunválasz rendkívül bonyolult folyamat, az új koronavírus esetében azt látjuk, hogy nagyon különböző egyes embereknél a lefolyása. Lapunk egy másik kérdésére Müller Cecília közölte, vannak fiatalok is kórházban, de jó állapotban vannak, inkább megfigyelés céljából kell ott lenniük.

– Jelenleg tizenegy 14 év alatti koronavírusos gyermeket ápolnak kórházban, egyikük sem szorul intenzív ellátásra, valamennyien jó állapotban vannak, inkább az alapbetegségük miatti megfigyelés okán vannak kórházban – mondta el a Magyar Nemzet kérdésére Müller Cecília.

Elhangzott az is, hogy az operatív törzs jelenleg is javasolja a maszkviselést szabadtéren, főként ott, ahol nem tartható a 1,5 méteres védőtávolság, például a piacokon.

A tiszti főorvos jelezte: a védelmi szabályok szigorú betartatása jelenleg elegendő, ezek hatékonynak bizonyulnak, de nem kizárt, hogy a későbbiekben lehetnek további szigorító intézkedések. Elmondta azt is, hogy az akut beavatkozásokat minden betegnek meg kell kapnia, így a szülő nőnek is, akkor is, ha koronavírus-gyanúsak. Hozzátette, az igazoltan fertőzött, de ritka betegségben szenvedők számára speciális intézményeket is kijelöltek. – A halottak napjának hétvégéjére jellemző, hogy ilyenkor az ország különböző részein élő családtagok találkoznak. Kölcsönösen vigyázni kell egymásra, akinek bármilyen betegsége, akár csak egy náthája is van, az ne hagyja el az otthonát. Akik egészségesek, azok se egy autóval közlekedjenek, és lehetőleg kerüljék a testi kontaktust, illetve viseljenek maszkot – hívta fel a figyelmet a szakember.

Magyar Nemzet

