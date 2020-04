Operatív Törzs: A 11 iráni állampolgár kíséréssel történő kitoloncolással hagyja ma el Magyarországot

1652-re nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Életét vesztette újabb 8 beteg, ezzel 142-re emelkedett az elhunytak száma, 199-en már gyógyultan távoztak a kórházból. Szombattól újabb egy hétre meghosszabbítja a kormány a koronavírus-járvány miatti kijárási korlátozásokat, majd a jövő szerdai kormányülésen ismét áttekintik a helyzetet - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Eddig 500 milliárd forintot költöttek beszerzésekre és védekezésre a koronavírus-járvány miatt - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A kormány a koronavírus-járvánnyal összefüggésben döntött a beszámolók és adóbevallások elhalasztásáról, a kártyás vásárlás lehetőségének szélesítéséről, áfakönnyítésről és a SZÉP-kártyára adható összegek emeléséről is - közölte Gulyás Gergely. Folyamatosan nő a kórházi kezelésre szoruló koronavírusos betegek száma Magyarországon, jelenleg 729 embert ápolnak egészségügyi intézményben, közöttük hét gyerek van - mondta el az országos tisztifőorvos. A kórházparancsnokok feljelentése alapján három kórházban indult büntetőeljárás védőeszközök eltűnése miatt - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. Az elmúlt 24 órában másfél millió védőruha érkezett a magyar orvosok és nővérek számára - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Az egészségügyi intézmények állománya erőn felül teljesíti feladatait - mondta a koronavírus-járvány miatt kinevezett országos kórházfőparancsnok az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának ülésén. Nem volt állandó orvosi felügyelet a Pesti úti idősotthonban az első koronavírusos-megbetegedésekkor - erről ír az Origo. A lap szerint sem a fenntartó fővárosi önkormányzat, sem pedig az intézmény nem gondoskodott erről. A főpolgármester nem menekülhet a saját felelőssége elől - mondta a Magyar Nemzetnek Tarlós István volt főpolgármester. Az elmúlt hetekben éles politikai vita alakult ki arról, hogy a különleges jogrend idején milyen felelősség hárul a mindenkori főpolgármesterre. Tarlós István hozzátette: ha valami a főpolgármester háta mögött történik, akkor is ki kell állni a nyilvánosság elé és elmondani, hogy az adott esetnek ki a közvetlen felelőse, mikor és hogyan fogja azt kivizsgálni. A kórházak országszerte felkészülnek a koronavírus-járvány miatti tömeges megbetegedésekre; április 19-ig országosan 32 900, azaz a kórházi ágyak 50 százalékát kell szabaddá tenniük az intézményeknek - közölték a koronavirus.gov.hu oldalon. Az arányosság és szükségesség elve alapján vizsgálja Budapest Főváros Kormányhivatala Niedermüller Péter erzsébetvárosi DK-s polgármesternek a Czeglédy és Társai Ügyvédi Irodával kötött 29 millió forintos szerződését - közölte a kormányhivatal. Csak írásbeli érettségi vizsgákat szerveznek a koronavírus járvány miatt május 4-től a kormány döntése alapján - közölte Gulyás Gergely. A felsőoktatásban tanulók visszajelzései összességében pozitívak a koronavírus-járvány miatt elrendelt távoktatással kapcsolatban - közölte a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke a Kossuth Rádióban. Közel hetvenmilliárd forintba kerül a tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésének első üteme, amelyet a nyugdíjasoknak fizetnek ki – írja a Magyar Nemzet. A lapnak Tállai András azt mondta: amíg a Gyurcsány–Bajnai kormányok válságkezelés címén jórészt csak lakossági megszorításokat vezettek be, addig most gazdaságélénkítésről és a társadalom életét megkönnyítő lépésekről születnek döntések. Megváltozott az utóbbi időszakban a Nemzetközi Valutaalap Magyarországhoz való hozzáállása, már nem tekinti például unortodoxnak a magyar gazdaságpolitikát - mondta Szakáli István Loránd, a Századvég vezető elemzője a Kossuth rádióban. Már több mint kétszázmillió forint adomány érkezett a veszélyhelyzet elrendelése óta a nemzeti összefogás vonalán, illetve számlaszámán keresztül - jelentette be Soltész Miklós államtitkár. A járványhelyzet szükségessé teszi a nemzetközi áruforgalom zavartalanságát, és a befektetési támogatások uniós vizsgálat nélkül adható összeghatárának eltörlését - jelentette ki közösségi oldalán Szijjártó Péter. Kazahsztán 100 ezer maszkot adományozott Magyarországnak, így már a Türk Tanács négy tagállamától kapott az ország segítséget a koronavírus elleni küzdelemhez - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. A Nemzetközi Valutaalap prognózisa szerint az Európai Unióban és az egész európai térségben Magyarországon és Máltán lesz a legkisebb a recesszió – mondta Szajlai Csaba, a Figyelő főszerkesztő-helyettese a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A battonyai átkelőt is használhatják mától a magyar-román határon az ingázók - közölte Facebook-oldalán a külgazdasági és külügyminiszter. Nem állt le az Iszlám Állam nevű terrorszervezet, arra buzdítja egyes tagjait, hogy direkt fertőzzenek a koronavírussal - mondta Földi László biztonságpolitikai szakértő a Kossuth rádióban. Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma 2 064 115 a világban, miközben világszerte 137 020-an vesztették életüket a Covid-19-ben, és 512 092 a gyógyultak száma. Továbbra is gyorsuló ütemben nő a koronavírusos betegek száma Ukrajnában, egy nap alatt az igazolt fertőzötteké 397-tel 4161-re emelkedett, a betegségben elhunytaké pedig 8 újabb halálos áldozattal 116-ra. Romániában ismét felgyorsult az új típusú koronavírus-járvány terjedése: a legfrissebb összesítés szerint 491-re emelkedett a 24 óra alatt igazolt új fertőzések száma, miután az utóbbi négy napon átlagosan 300 újabb fertőzést regisztráltak. Mégsem gyülekezhetnek a hívek a templomoknál Romániában az ortodox húsvét alkalmával, miután a bukaresti belügyminisztérium módosította az egyházzal kedden kötött, sokak által bírált megállapodását. Továbbra is nő az új fertőzöttek száma a nyugat-balkáni országokban, a fertőzöttek számának emelkedésénél azonban már gyorsabb a gyógyultak számának növekedése. Továbbra is lassabb a fertőzöttek számának napi növekedése Csehországban, mint a korábbi hetekben. Németországban május 4-ig meghosszabbítják a koronavírus-járvány miatt bevezetett határigazgatási szigorításokat. Olaszországban egy nap alatt 571-gyel emelkedett a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma, eddig összesen 21 645-en vesztették életüket a járvány következtében. Franciaországban az elmúlt 24 órában 1438-cal 17 167-re emelkedett a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak a száma. A De Gaulle francia nukleáris meghajtású repülőgép-hordozó 1767 fős legénységének több mint harmada fertőzöttnek bizonyult a koronavírus-teszt alapján. Belgiumban csütörtökön újabb 1236 koronavírussal fertőzött személyről adtak hírt, a kórházban ápoltak aránya azonban több egymást követő napja csökken. Hollandiában és Luxemburgban a járvány terjedésnek lassulásáról számoltak be. Nagy-Britanniában 12 868 az új típusú koronavírus okozta járvány halálos áldozatainak száma, több mint 98 ezer fertőzöttet tartanak nyilván. Törökországban a diagnosztizált fertőzöttek száma meghaladta a 69 ezret, a járvány következtében több mint 1500-an vesztették életüket. A nemzetközi hitelminősítő intézkedése a magyar, a norvég, a finn, a portugál és a szlovák bankrendszert érinti. Több európai bankrendszer kilátását negatívra módosította a Moody's Investors Service, azzal a várakozásával indokolva a döntést, hogy koronavírus okozta járvány kedvezőtlen hatást gyakorol e bankrendszerek működési környezetére. Az adatok arra utalnak, hogy az ország túl van a járvány csúcspontján - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. New York államban péntektől közterületen kötelező a szájmaszk viselése - jelentette be Andrew Cuomo, az állam kormányzója. Az Egyesült Államokban az új típusú koronavírus járványa miatt bezárnak a vágóhidak és a húsfeldolgozók, ennek következtében sokan aggódnak az élelmiszer-ellátásért. Moszkva műholdrombolórakéta-kísérletet hajtott végre szerda reggel - közölte este John Raymond tábornok, az amerikai űrparancsnokság vezetője. Reuven Rivlin államelnök az izraeli parlamentre, a kneszetre ruházta a kormányalakítás jogát, miután Beni Ganz, a centrista Kék-fehér párt elnöke nem tudott kormányt alakítani. Összehangolt akcióban öt férfit és két nőt fogtak el a rendőrök úgynevezett unokázós csalás miatt Pápán - közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság. Egy férfi meghalt, miután autójával letért az úttestről és fának ütközött csütörtök reggel Tatabánya-Síkvölgypusztán - közölte a rendőrség. A 100 forintos havidíjért megvásárolható MOL Bubi-bérlet bevezetése, március 16. óta több mint 37 ezer alkalommal vették igénybe a közbringákat, a felhasználók mintegy hatvan százaléka újonnan regisztrált a rendszerbe - tájékoztatott a BKK. Csütörtök éjjel teljes lezárás mellett mossa a Szabadság hidat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Három hónapra 20 százalékkal csökkentették a béreket a MOL Fehérvárnál. A döntés a futballklub menedzsmentjét, valamint az első csapat játékosait és a szakmai stáb tagjait érinti. Debreczeni-Klivinyi Kinga, Schatzl Natalie és további öt játékos a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia NB I-es női kézilabdacsapatánál folytatja pályafutását, miközben kilencen távoznak a klubtól. A tokiói olimpiai kvalifikációs sorozatból hátra lévő versenyeket későbbi időpontban mindenképpen pótolja a Nemzetközi Vívó Szövetség, amely a hét közepén törölte az eredetileg június végéig tartó szezonból hátra lévő fordulókat. Francisco Valcarcel, a Boksz Világszervezet elnöke nem bízik abban, hogy idén még rendezhetnek profi gálákat.