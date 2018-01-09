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Öntik a milliárdokat a Modern városok programba

Hír TV

2018. január 9., kedd 12:45, frissítve: kedd 12:55

Több mint 155 milliárd forintot költött a kormány a Modern városok programra 2017 második fél évében.

A kormány honlapjára feltöltött táblázat alapján a legtöbb pénzt, 9,2 milliárd forintot a Veszprémi Petőfi Színház fejlesztésére adták, de csaknem ugyanennyi jutott az Egerbe tervezett vízilabda- és úszóközpontra is. Az egyik legtöbb pénz Kaposvárra került, ahol Szita Károly polgármester épp a településvezetők bevándorlásellenes összefogását szervezi.

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kormánytámogatásModern városok program

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