Ónos esőre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat csütörtökön

Megosztás itt:

Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták, csütörtökön délnyugat felől egyre többfelé várható csapadék, a reggeli órákban a Dél-Dunántúlon előfordulhat gyenge ónos eső is, majd napközben az ország nagy részén eső lesz a jellemző.

Az Északi-középhegység tágabb térségében, valamint a főváros környékén kezdetben mindenhol havazás, havas eső várható, majd a déli óráktól egyre inkább ónos esőbe, fagyott esőbe, majd esőbe vált a csapadék halmazállapota, legkésőbb a magasabban fekvő területeken.

Legtovább az északi határ közelében tarthat ki a havazás, itt és az Északi-középhegység más részein általában 5-10 centiméter hóréteg várható éjfélig, de lokálisan ezt meghaladó mennyiség, akár 15 centiméternél is több is összegyűlhet. Az esti óráktól az Északi-középhegység térségében is egyre nagyobb területen tartós ónos eső váltja fel a havazást.

Péntek hajnalra várhatóan mindenütt esőbe vált a csapadék halmazállapota.

Megjegyezték: a várható csapadékfajták területi kiterjedése és mennyisége is nehezen előrejelezhető.

A tartós, többórás ónos eső miatt csütörtökre Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád és Pest vármegye területére másodfokú figyelmeztetést adtak ki.

MTI