Önmagával vitatkozik a baloldal a vendégmunkás-kérdés kapcsán

Amióta a kormány terve nyilvánossá vált azt illetően, hogy külföldről toboroznának munkaerőt Magyarországra, azóta az ellenzékben szitokszóvá vált a „vendégmunkás” kifejezés – írja a Magyar Nemzet. Ismert: a kabinet olyan munkahelyekre hozna be ideiglenesen, szigorú szabályok szerint munkaerőt, amelyeken magyarokat már nem tudnak alkalmazni.

A migrációt pártoló ellenzék korábban tudott volna támogatni egy ilyen javaslatot, legalábbis ez derül ki egykori nyilatkozataikból. Az MSZP-s Vajda Zoltán például 2015-ben még így fogalmazott:

Én úgy látom, hogy alapvetően két strukturális baj van a magyar nyugdíjrendszerrel. Az első az az, hogy kevés a bevándorló. Azon belül is kevés az a bevándorló – hogy is mondják? –, a gazdasági bevándorló, aki egy jobb élet reményében jönne Magyarországra, hogy itt, mondjuk, foglalkoztatott legyen, és járulékot fizessen, vagy akár vállalkozó legyen, esetleg másoknak is adna munkát, akik szintén járulékot fizetnének, és ezért egyre kevesebben fizetnek Magyarországon járulékot.

De maga Gyurcsány Ferenc is úgy fogalmazott, hogy szerinte jobban kell félni a kutyapiszoktól, mint a terroristáktól, és többször is kimondta, hogy be kell fogadni a migránsokat:

„Magyarország igenis, nemcsak képes befogadni messziről jött embereket, de jól is jár, jól is járna nagyon sokakkal.”

Ehhez képest a minap már Szaniszló Sándor, a gyurcsányista DK fővárosi közgyűlési frakcióvezetője kérte arra Budapest vezetését, hogy az önkormányzati cégeknél ne alkalmazzanak vendégmunkásokat. Az elutasító álláspont különösen annak fényében visszatetsző, hogy korábban az illegális migránsok nagyszámú befogadása mellett kampányolt az ellenzék. Rendkívül furcsa, hogy a legálisan érkezőket elutasítanák, az embercsempészek segítségével bejutott bizonytalan hátterű migránsokat pedig előszeretettel fogadnák be.

Ennek a kormánynak az összes politikai megoldása az volt, hogy építsünk egy nagy falat, mindenkit nyomjunk ki ebből az országból, és ne foglalkozzunk velük tovább. Ez több mint embertelen. Ez morálisan is tarthatatlan – jelentette ki Niedermüller Péter, Erzsébetváros DK-s polgármestere még 2022-ben.

Fekete-Győr András még a Momentum élén szintén befogadott volna illegális migránsokat. Mint mondta,

nekünk van egy európai uniós kötelezettségünk, és amennyiben az Európai Tanács úgy dönt, hogy el kell osztani a menekülteket, akkor Magyarországnak is be kell fogadnia a menekülteket természetesen.

A baloldal EP-képviselői még 2023-ban is támogatták a migránsok kvóták szerinti szétosztását. Az erről való szavazáson igennel voksolt Ara-Kovács Attila, Cseh Katalin, Dobrev Klára, Donáth Anna, Gyöngyösi Márton, Molnár Csaba, Rónai Sándor és Ujhelyi István is.

Forrás: Magyar Nemzet